Sport
Szoboszlaiék megint értékes pontokat veszítettek
A Liverpool hazai pályán ikszelt a Sunderland csapatával
Nagy energiával támadott a Liverpool, de továbbra is ötlet nélkül, Florian Wirtz azonban egyenlíteni tudott a 81. percben, két szép csellel került helyzetbe, majd megpattanó lövéssel vette be a Sunderland kapuját. A találatot végül Nordi Mukiele öngóljaként könyvelték el.
A liverpooli Kerkez Milos a 86. percben állt be.
Az utolsó percekben folyamatosan támadott a hazai csapat, de nem tudott újabb gólt szerezni, miközben a vendégek egy ellentámadásnál nagyon közel álltak ehhez.
Premier League, 14. forduló: Liverpool FC-Sunderland 1-1 (0-0), Leeds United-Chelsea 3-1 (2-0), korábban: Arsenal-Brentford 2-0 (1-0), Burnley-Crystal Palace 0-1 (0-1), Brighton-Aston Villa 3-4 (2-2), Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 0-1 (0-0), csütörtökön játsszák: Manchester United-West Ham United 21.00, kedden játszották: Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0), Bournemouth-Everton 0-1 (0-0), Fulham-Manchester City 4-5 (1-3).
A tabella: 1. Arsenal 33 pont, 2. Manchester City 28, 3. Aston Villa 27...6. Sunderland 23...8. Liverpool 22...20. 20. Wolverhampton Wanderers 2.