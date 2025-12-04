Szoboszlaiék megint értékes pontokat veszítettek

A címvédő hazai csapat próbálta irányítani a játékot, de nehezen került helyzetbe, mert a vendégek szervezetten futballoztak. Azért akadt gólszerzési lehetősége a Liverpoolnak, többek között - a meccset végig játszó - Szoboszlai Dominik távoli lövése, valamint Alexis Mac Allister fejese jelentett komoly veszélyt. A vezetést mégis a vendégcsapat szerezte meg a 67. percben, amikor Virgil van Dijk nem jól szabadított fel, Csemszdin Talbi távolról lőtt, a labda pedig éppen van Dijken megpattanva került a hazai kapu jobb alsó sarkába.

Szoboszlai Dominik nagyot harcolt a Sunderland ellen is

Nagy energiával támadott a Liverpool, de továbbra is ötlet nélkül, Florian Wirtz azonban egyenlíteni tudott a 81. percben, két szép csellel került helyzetbe, majd megpattanó lövéssel vette be a Sunderland kapuját. A találatot végül Nordi Mukiele öngóljaként könyvelték el.

A liverpooli Kerkez Milos a 86. percben állt be.

Az utolsó percekben folyamatosan támadott a hazai csapat, de nem tudott újabb gólt szerezni, miközben a vendégek egy ellentámadásnál nagyon közel álltak ehhez.

Premier League, 14. forduló: Liverpool FC-Sunderland 1-1 (0-0), Leeds United-Chelsea 3-1 (2-0), korábban: Arsenal-Brentford 2-0 (1-0), Burnley-Crystal Palace 0-1 (0-1), Brighton-Aston Villa 3-4 (2-2), Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 0-1 (0-0), csütörtökön játsszák: Manchester United-West Ham United 21.00, kedden játszották: Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0), Bournemouth-Everton 0-1 (0-0), Fulham-Manchester City 4-5 (1-3).