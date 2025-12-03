Sport
Pillangóban ért fel a dobogó második fokára
Szabó Szebasztián 21.89 másodpercnél, másodikként érte el a falat
Szabó - aki a magyar küldöttség első érmét szerezte Lublinban - pályafutása során negyedszer állhat Eb-dobogón ebben a számban: 2021-ben Kazanyban világcsúcsbeállítással diadalmaskodott, 2019-ben Glasgow-ban, majd két évvel ezelőtt Otopeniben második volt.
A BVSC sportolója a keddi középdöntőben a negyedik időt úszta, ezzel a 6-os pályára került a fináléban. A rajtot jól kapta el - ami nagyon fontos volt -, elsőnek fordult, és bár Pontit nem tudta maga mögött tartani, másodikként csapott célba.
Eredmények: férfi 50 m pillangó, Európa-bajnok: Noé Ponti (Svájc) 21.54 mp, 2. SZABÓ SZEBASZTIÁN 21.89, 3. Maxime Grousset (Franciaország) 21.99.