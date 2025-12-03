2025. december 7., vasárnap

Előd

Sport

Pillangóban ért fel a dobogó második fokára

Szabó Szebasztián 21.89 másodpercnél, másodikként érte el a falat

MH/MTI
 2025. december 3. szerda. 21:59
Szabó Szebasztián ezüstérmet nyert szerdán 50 méteres pillangóúszásban a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

A második helyezett Szabó Szebasztián, a győztes svájci Noe Ponti és a harmadik helyezett francia Maxime Grousset (b-j) a férfi 50 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 3-án
Fotó: MTI/BodnárBoglárka

Szabó - aki a magyar küldöttség első érmét szerezte Lublinban - pályafutása során negyedszer állhat Eb-dobogón ebben a számban: 2021-ben Kazanyban világcsúcsbeállítással diadalmaskodott, 2019-ben Glasgow-ban, majd két évvel ezelőtt Otopeniben második volt.

A BVSC sportolója a keddi középdöntőben a negyedik időt úszta, ezzel a 6-os pályára került a fináléban. A rajtot jól kapta el - ami nagyon fontos volt -, elsőnek fordult, és bár Pontit nem tudta maga mögött tartani, másodikként csapott célba.

Eredmények: férfi 50 m pillangó, Európa-bajnok: Noé Ponti (Svájc) 21.54 mp, 2. SZABÓ SZEBASZTIÁN 21.89, 3. Maxime Grousset (Franciaország) 21.99.

