Pillangóban ért fel a dobogó második fokára

A második helyezett Szabó Szebasztián, a győztes svájci Noe Ponti és a harmadik helyezett francia Maxime Grousset (b-j) a férfi 50 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 3-án

Szabó - aki a magyar küldöttség első érmét szerezte Lublinban - pályafutása során negyedszer állhat Eb-dobogón ebben a számban: 2021-ben Kazanyban világcsúcsbeállítással diadalmaskodott, 2019-ben Glasgow-ban, majd két évvel ezelőtt Otopeniben második volt.

A BVSC sportolója a keddi középdöntőben a negyedik időt úszta, ezzel a 6-os pályára került a fináléban. A rajtot jól kapta el - ami nagyon fontos volt -, elsőnek fordult, és bár Pontit nem tudta maga mögött tartani, másodikként csapott célba.