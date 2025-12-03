Kulcsfontosságú siker a románok ellen

A két együttes korábban 102 mérkőzést játszott egymással, ezeken magyar szempontból a mérleg 59 győzelem, kilenc döntetlen és 34 vereség volt. Legutóbb a tavalyi Európa-bajnokság debreceni középdöntőjében csaptak össze a felek, akkor 37-29-re győzött Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

A magyar keretben kedden csere történt, az Irán ellen megsérült Grosch Vivient a szintén jobbszélső Kovács Anett váltotta. A meccskeretből ezúttal a kapus Bukovszky Anna és a beálló Szmolek Appollónia maradt ki, míg Vámos Petra századik, Simon Petra pedig ötvenedik alkalommal volt válogatott.

Előzetesen arra lehetett számítani, hogy a románok elsőszámú veszélyforrása a balátlövő Sorina-Maria Grozav lesz, aki 24 találatával a csoportkör után holtversenyben vezette a góllövőlistát, amelyen az első szakasz során 18 alkalommal eredményes Márton Gréta foglalta el a legelőkelőbb pozíciót a magyarok közül. A román válogatottat erősíti a Siófok és a Győr korábbi beállója, Elghaoui Asma, aki szülőhazája, Tunézia színeiben játszott már a magyar válogatott ellen a 2009-es és 2013-as világbajnokságon, mielőtt 2018-ban két találkozón is magára ölthette a nemzeti csapat mezét. A magyar válogatott jelenlegi csapatkapitányával, Klujber Katrinnal, illetve Janurik Kingával volt egyszerre kerettag.

A hangulatra nem lehetett panasz: a bemelegítésre bevonuló csapatok közül a románokat még csak szórványos taps fogadta, a magyarok érkezésekor viszont felzúgtak a dobok és harsogott a "hajrá, magyarok!". A meccsre megérkezett a román szurkolók hangja is, a magyarokét pedig Szemerey Zsófi tüzelte még tovább, aki két remek védést is bemutatott a találkozó elején. Társai is remekül kezdtek, a csoportkör során háttérbe húzódó Kuczora Csenge nyolc és fél perc alatt háromszor volt eredményes, a magyar válogatott pedig a 15. percre 10-5-ös állást alakított ki, miközben a helyi műsorközlő nem túl magas hatékonysággal találta el, hogy éppen melyik magyar játékos talált be.

Eleinte egyáltalán nem látszott, hogy Klujberék nem edzhettek a mérkőzésnek otthont adó csarnokban, a románoknak viszont már több meccsük volt az Ahoyban. A folytatásban támadásban becsúszott néhány magyar hiba, a védekezés is kevéssé volt feszes, a román gárda 13-11-re közelített, pedig egyetlen klasszikus jobbátlövője, Alicia-Maria Gogirla hiányzott a keretből. Az első félidő hajrájában 50 másodpercig kettős emberhátrányban kézilabdázott a magyar válogatott, két találatot így is megőrzött előnyéből a szünetre a remekül játszó és eddig ötször betaláló Klujber vezérletével.

A második játékrészre érkezett Janurik Kinga a kapuba, a hibák viszont változatlanul megmaradtak a magyar támadásoknál, egyenlíteni azonban nem tudtak a románok. A kritikus időszakot átvészelve két-három találatos előnyt állandósított a kontinensbajnoki harmadik, a védekezés ismét határozottá vált, az utolsó tíz percen belülre érve pedig újra négygólos vezetésre tett szert a válogatott (28-24). Sőt, a hajrában már öt találat is volt az előny, és bár Janurik ziccert védett, mínusz kettőre visszajöttek a románok (30-28). Ennél közelebb viszont nem tudtak zárkózni, a hajrát a magyarok bírták jobban és végül öt góllal kerekedtek felül.

Szemerey hat, Janurik hét, a túloldalon Bianca Curment 13 lövést védett. Elghaoui egyszer talált be, Grozav hét, Lorena-Gabriela Ostase öt góllal zárt.

Magyarország-Románia 34-29 (18-16) Rotterdam, v.: Jovandic, Sekulic (szerbek) lövések/gólok: 53/34, illetve 50/29 gólok hétméteresből: 2/2, illetve 3/3 kiállítások: 8, illetve 6 perc Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi 3, Vámos 5, Klujber 7, Tóvizi 5, Kuczora 4, Márton 3, cserék: Papp, Simon 1, Bordás 1, Faragó Lea 1, Kovács, Hársfalvi 1, Janurik, Albek 3

A magyar válogatott pénteken 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.