A ráadás perceiben mentett pontot a Tottenham

Kétszer is vezetett a Newcastle United hazai pályán a Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójának keddi, késő esti mérkőzésén, végül azonban a vendégek a 95. percben másodszor is egyenlítettek.

A szünetben beálló Bruno Guimaraes góljával a 71. percben vezetett a házigazda, de az argentin Cristian Gabriel Romero hét perccel később egyenlített. Aztán Anthony Gordon tizenegyesből elért találatával újra a Newcastle állt jobban, győzelemnek azonban nem örülhetett, mert az Európa Liga-címvédő Tottenham csatára, Romero a rendes játékidő hosszabbításában is betalált.

Premier League, 14. forduló: Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0) korábban: Bournemouth-Everton 0-1 (0-0) Fulham-Manchester City 4-5 (1-3).

A tabella: 1. Arsenal 30 pont, 2. Manchester City 28, 3. Chelsea 24, 4. Aston Villa 24...11. Tottenham Hotspur 19...13. Newcastle United 19...20. Wolverhampton Wanderers 2.