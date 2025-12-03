2025. december 7., vasárnap

Előd

Willi Orbán és Dárdai Márton csapata is negyeddöntős

A Német Kupában győzött a Leipzig és a Hertha

 2025. december 3. szerda. 6:53
Frissítve: 2025. december 3. 10:25
Az RB Leipzig és a Hertha BSC is továbbjutott a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjéből kedden. Gulácsi Péter a cseresorból nézte végig, a magyar válogatott Willi Orbán viszont végigjátszotta a másodosztályú 1. FC Magdeburg ellen 3-1-re megnyert hazai mérkőzést a lipcsei csapatban.

Dárdai Márton kezdő volt, gólpasszt adott, majd a 79. percben lecserélték a Hertha BSC-ben, amely házigazdaként 6-1-re verte a szintén másodvonalbeli 1. FC Kaiserslauternt.

Az élvonalbeli csapatok közül kiesett a Borussia Dortmund, amely otthon 1-0-ra kikapott a tavalyi bajnok és kupagyőztes Bayer Leverkusentől.

