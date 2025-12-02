Sárkány és Ábrahám egyéni csúccsal döntős

Jól kezdtek a magyarok a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon, a keddi nyitónapon hárman döntőt úsznak, és finalista a 4x50 méteres női gyorsváltó is.

Késely Ajna a női 400 méteres gyorsúszás előfutamában a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 2-án

A kontinensviadal a női 400 méter gyors előfutamaival indult, négy magyarral a mezőnyben. Ők annak tudatában ugrottak vízbe, hogy a szabályok szerint egy nemzetből csak ketten juthattak tovább. Elsőként a már az Egyesült Államokban, Bob Bowman texasi csapatával készülő Pádár Nikolett teljesítette a távot, egyéni csúcsát (4:02.66) megközelítve 4:03.39 perccel fölényesen nyerte futamát, és a hetedik helyen bejutott a fináléba.

„Nagyon jól érzem magam Amerikában, rengeteget úszom ott az ötszáz yardos távot, és a kezdéshez képest már tizenkét másodpercet ledobtam. Örülök ennek az időnek” – mondta az MTI-nek Pádár.

Ábrahám Minna az októberi világkupa-sorozatban úszott egyéni legjobbját (4:03.44) jelentősen túlszárnyalva, 4:02.85-ös idővel csapott célba, így ő az ötödik helyen került a döntőbe.

„Nagyon jól indul ez a hét, szép Európa-bajnokság lesz, ráadásul innentől kezdve csak csökkenek a távok” – nyilatkozott a mindig mosolygós magyar versenyző, aki az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban is kiválóan teljesített.

Késely Ajna 4:03.98 perccel a kilencedik, a válogatott újonca, Zsebők Laura 4:08.87-tel a 21. helyen zárt.

A férfiak hasonló számában Sárkány Zalánnak sikerült elérnie a döntőt, ráadásul az Egyesült Államokban készülő, tavaly a Duna Arénában 800-on világbajnok magyar úszó egyéni legjobbját (3:38.43) megjavítva, 3:38.07 perces eredménnyel negyedikként jutott tovább.

„Elment ez így délelőtt, bár én egy picit jobb időt szerettem volna. Nagyon szoros a mezőny ebben a számban, ezért már délelőtt is ki kellett úsznom magam, de annak nagyon örülök, hogy a végén meg tudtam előzni a németek kiválóságát, Lukas Märtenst” – mondta Sárkány.

Betlehem Dávid 27. (3:43.94), Márton Richárd 29. (3:44.19) lett.

Komoróczy Lora 50 méter pillangón a novemberi országos bajnokságon, Debrecenben Hosszú Katinka magyar rekordját megdöntve (25.62) harcolta ki az Eb-szereplést, ezúttal a délelőtti 26.05-ös idejével a 27. helyen búcsúzott.

A férfi pillangózók sprintszámában Szabó Szebasztián – aki 2021-ben Kazanyban világcsúccsal volt aranyérmes – 22.25 másodperccel harmadikként jutott a középdöntőbe.

„Az elmúlt másfél hétben kifejezetten jól érzem magam a vízben, és egyelőre itt sincs ez másképp. Szeretnék este 22 másodperc alá kerülni” – nyilatkozta Szabó.

Női 100 méter mellen az országos csúcstartó (1:04.67) Fángli Henrietta 1:05.60 perccel, a 12. idővel várhatja a középdöntőt.

„Az elmúlt fél évben nagyon sok mindent kipróbáltunk, kísérleteztünk, mi az, ami működhet. Most csak az volt a cél, hogy a továbbjussak, este pedig szeretnék összerakni egy nagyon jó úszást” – mondta.

Női 200 méter pillangón mindössze két előfutamot rendeztek, így Szabó-Feltóthy Eszter és Molnár Dóra továbbjutása nem volt kérdéses. Előbbi a hetedik (2:07.25), utóbbi a 11. (2:07.91) idővel tudta le a kötelező feladatot. Ugyanebben a számban a férfiak között Kovács Benedek a 16. helyen (1:53.18) továbbjutott a középdöntőbe, Jászó Ádám viszont a 23. idővel (1:54.89) búcsúzott.

A délelőtti program zárásaként a női 4x50 méteres gyorsváltók előfutamait rendezték. A Senánszky Petra, Komoróczy Lora, Ugrai Panna, Ábrahám Minna összeállítású magyar négyes óriási országos csúccsal, 1:36.90-es idővel ötödikként jutott döntőbe. A korábbi rekordot (1:38.49) két évvel ezelőtt Otopeniben állította fel a csapat.