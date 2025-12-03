Sport
Országos rekordot úszott a női 4x50 méteres gyorsváltó
A magyar staféta hatodik lett a rövidpályás úszó Eb-n
A négyes - akkor még Pádár helyén Komoróczy Lorával - már a délelőtti előfutamok során is minden idők legjobb magyar eredményét úszta (1:36.90 perc), s bár a fináléban Senánszky és Pádár is a nyolcadik helyen váltott, Ugrai, illetve Ábrahám egészen kiválóan úszott, ennek köszönhetően hatodikként zárt.
A négyes a délelőtti idején több mint négy tizedmásodpercet faragott.
"Szerintem mindent kiadtunk magunkból, jó kis úszás volt és még az érem sem volt annyira messze" - mondta Ábrahám.
Senánszky Petra elárulta, az előfutamban rosszul nyúlt a falra, amitől megfájdult a könyöke, de ezzel együtt is sikerült összehozniuk társaival az országos csúcsot, ami miatt rendkívül boldog.
Eredmények: női 4x50 m gyorsváltó, Európa-bajnok: Hollandia (Milou van Wijk, Marrit Steenbergen, Tessa Giela, Valerie van Roon) 1:33.85 perc, 2. Olaszország (Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler, Costanza Cocconcelli) 1:34.30, 3. Lengyelország (Katarzyna Wascik, Kornelia Fiedkiewicz, Julia Maik, Barbara Lesniewska) 1:35.75...6. MAGYARORSZÁG (Senánszky Petra, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Ábrahám Minna) 1:36.49.