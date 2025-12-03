Országos rekordot úszott a női 4x50 méteres gyorsváltó

A Senánszky Petra, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Ábrahám Minna összeállítású magyar csapat országos csúccsal a hatodik helyen végzett a 4x50 méteres gyorsváltók döntőjében a Lublinban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokság keddi nyitónapján.

A négyes - akkor még Pádár helyén Komoróczy Lorával - már a délelőtti előfutamok során is minden idők legjobb magyar eredményét úszta (1:36.90 perc), s bár a fináléban Senánszky és Pádár is a nyolcadik helyen váltott, Ugrai, illetve Ábrahám egészen kiválóan úszott, ennek köszönhetően hatodikként zárt.

A négyes a délelőtti idején több mint négy tizedmásodpercet faragott.

"Szerintem mindent kiadtunk magunkból, jó kis úszás volt és még az érem sem volt annyira messze" - mondta Ábrahám.

Senánszky Petra elárulta, az előfutamban rosszul nyúlt a falra, amitől megfájdult a könyöke, de ezzel együtt is sikerült összehozniuk társaival az országos csúcsot, ami miatt rendkívül boldog.