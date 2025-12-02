Golovin Vlagyimir szerint nagyon jó csapat a román, amely szerdán 18 órától az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott első ellenfele lesz Rotterdamban a holland-német közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében.

„Tudjuk, hogy nagyon jó csapat, a tavalyihoz képest nagyon sok mindenben változott” – hívta fel rá a figyelmet az MTI-nek a szakvezető, a.kinek az együttese a tavalyi Európa-bajnokságon debreceni középdöntős mérkőzésen 37-29-re győzte le riválisát.

„Akkor inkább a lövőerő dominált náluk, most egy kicsit más játékot játszanak így, hogy az új kolléga ott van” – mondta, hozzátéve, hogy ugyanúgy nehéz mérkőzésre számít, mint amilyen a vb-újonc svájciak ellen 32-25-re megnyert hétfői csoportkörös rangadó volt.

A román válogatottat, amely a nemzetközi szövetség honlapja alapján egyedüliként valamennyi világbajnokságon ott volt, így ez már a 27. vb-szereplése, Ovidiu Mihai Mihaila irányítja.

A magyarok Svájc előtt Szenegált és Iránt is legyőzték 's-Hertogenboschban a csoportkörben, így a maximális négy ponttal érkeznek a középdöntőbe. A csapatra mintegy kilencven kilométeres utazás vár, hiszen a folytatásban már Rotterdamban szerepel. Itt a románok után pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé