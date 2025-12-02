2025. december 7., vasárnap

Sport

Kilencgólos mérkőzésen győzött a Manchester City

A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland két Premier League- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után szerzett ismét gólt

 2025. december 2. kedd. 23:59
Frissítve: 2025. december 3. 10:25
A Manchester City 5-4-re nyert a Fulham otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójának kedd esti mérkőzésén.

Kilencgólos mérkőzésen győzött a Manchester City
Haaland újra betalált
Fotó: AFP/Ben Stansall

Győzelmével a Manchester City megerősítette második helyét a tabellán. A norvég csatár a 17. percben szerzett vezetést a Fulham ellen, húsz perccel később pedig gólpasszt adott a holland Tijjani Reijndersnek. Phil Foden az első félidő végén és a második elején is betalált, sőt a City az 54. percben már 5-1-re is vezetett, de a londoni csapat bő húsz perc alatt háromszor is betalált. Egyenlíteni azonban már nem tudott.

Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A csúcsot Alan Shearer tartotta, akinek 124 bajnokira volt szüksége.

Az Everton éppen a Manchester City kölcsönjátékosa, Jack Grealish góljával győzött a Bournemouth otthonában.

Premier League, 14. forduló: Bournemouth-Everton 0-1 (0-0), Fulham-Manchester City 4-5 (1-3)

