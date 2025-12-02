Indulhatnak a téli olimpia kvalifikációs versenyein az orosz sízők

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) keddi döntése értelmében az orosz és fehérorosz sportolók indulhatnak a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) milánói téli olimpiára kiírt kvalifikációs versenyein.

A FIS korábban úgy döntött, hogy semleges színekben sem engedi részt venni a kvalifikációs sorozatban a két ország képviselőit, ezért az orosz és fehérorosz szövetség 17 sportolóval együtt a CAS-nál támadta meg a határozatot.

A CAS az ítéletében leszögezte, csak azok a sportolók szállhatnak harcba a kvótákért, akik megfelelnek az egyéni, semleges indulókra vonatkozó kritériumoknak, ezeket viszont továbbra is a FIS határozza meg, azaz a testület csak részben adott helyt a beadványnak.

A lausanne-i székhelyű Sportdöntőbíróság októberben hasonló határozatot hozott a szánkósok esetében, miután a nemzetközi szövetség abban az esetben is meghosszabbította az orosz és fehérorosz versenyzők kitiltását a versenyekről az ukrajnai háború miatt.

Ezek a döntések összhangban vannak azzal a szeptemberi NOB-határozattal, amely semlegesként engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a milánói játékokon, ami azt jelenti, hogy az országuk zászlaja nem jelenhet meg és a himnusza sem hangozhat el.