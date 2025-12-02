2025. december 7., vasárnap

Előd

Erling Haaland vezeti a legjobb góllövők listáját

Varga Barnabás a huszadik a sorban

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 20:59
A nemzetközi mérkőzéseket figyelembe véve a decemberi zárás előtt Erling Haaland áll az élen 2025 legeredményesebb futballistáinak világranglistáján, amelyen Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el az IFFHS kimutatása szerint.

Erling Haaland vezeti a legjobb góllövők listáját
A Manchester City norvég csatára, Erling Haaland áll a góllövő lista élén
Fotó: AFP/Oli Scarff

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnek az év első 11 hónapja alapján készült rangsorát a Manchester City norvég csatára az európai kupák főtáblás meccsein (11) és a nemzeti válogatottban (17) együttesen szerzett 28 góllal vezeti.

Mögötte a második Harry Kane, a Bayern München angol támadója 23 találattal (14+9), a harmadik pedig Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnoka, aki november 30-ig 22 (15+7) gólig jutott. Az 58 nevet tartalmazó listán a huszadik pozíció Varga Barnabásé, a Ferencváros válogatott csatáráé, aki idén tízszer volt eredményes a nemzetközi porondon, négyszer európai kupamérkőzéseken és hatszor a magyar nemzeti együttes színeiben.

