Erling Haaland vezeti a legjobb góllövők listáját

A nemzetközi mérkőzéseket figyelembe véve a decemberi zárás előtt Erling Haaland áll az élen 2025 legeredményesebb futballistáinak világranglistáján, amelyen Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el az IFFHS kimutatása szerint.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnek az év első 11 hónapja alapján készült rangsorát a Manchester City norvég csatára az európai kupák főtáblás meccsein (11) és a nemzeti válogatottban (17) együttesen szerzett 28 góllal vezeti.

Mögötte a második Harry Kane, a Bayern München angol támadója 23 találattal (14+9), a harmadik pedig Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnoka, aki november 30-ig 22 (15+7) gólig jutott. Az 58 nevet tartalmazó listán a huszadik pozíció Varga Barnabásé, a Ferencváros válogatott csatáráé, aki idén tízszer volt eredményes a nemzetközi porondon, négyszer európai kupamérkőzéseken és hatszor a magyar nemzeti együttes színeiben.