Sport

Döntött a Premier League-gólkirály

Először kapott ki otthon a Bologna

MH
 2025. december 2. kedd. 6:53
Frissítve: 2025. december 2. 7:20
A Cremonese 3-1-re nyert Bolognában az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A Cremonese legismertebb játékosa, a 26-szoros angol válogatott, Premier League-gólkirály Jamie Vardy két találattal járult hozzá a vendégek sikeréhez, amely egyben a Bologna idénybeli első hazai vereségét is jelentette.

Döntött a Premier League-gólkirály
Jamie Vardy kétszer is beköszönt Bolognában
Fotó: AFP/Marco Bertorello

Serie A, 13. forduló: Bologna-Cremonese 1-3 (1-2), vasárnap játszották: Atalanta-Fiorentina 2-0 (1-0), AS Roma-SSC Napoli 0-1 (0-1), Lecce-Torino 2-1 (2-0), Pisa-Internazionale 0-2 (0-0), szombaton játszották: AC Milan-SS Lazio 1-0 (0-0), Parma-Udinese 0-2 (0-1), Genoa-Hellas Verona 2-1 (1-1), Juventus-Cagliari 2-1 (2-1), pénteken játszották: Como-Sassuolo 2-0 (1-0).

A tabella: 1. AC Milan 28 pont, 2. SSC Napoli 28, 3. Internazionale 27, 4. AS Roma 27, 5. Como 24, 6. Bologna 24...11. Cremonese 17...20. Verona 6.

