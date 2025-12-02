Sport
Döntött a Premier League-gólkirály
Először kapott ki otthon a Bologna
Jamie Vardy kétszer is beköszönt Bolognában
Fotó: AFP/Marco Bertorello
Serie A, 13. forduló: Bologna-Cremonese 1-3 (1-2), vasárnap játszották: Atalanta-Fiorentina 2-0 (1-0), AS Roma-SSC Napoli 0-1 (0-1), Lecce-Torino 2-1 (2-0), Pisa-Internazionale 0-2 (0-0), szombaton játszották: AC Milan-SS Lazio 1-0 (0-0), Parma-Udinese 0-2 (0-1), Genoa-Hellas Verona 2-1 (1-1), Juventus-Cagliari 2-1 (2-1), pénteken játszották: Como-Sassuolo 2-0 (1-0).
A tabella: 1. AC Milan 28 pont, 2. SSC Napoli 28, 3. Internazionale 27, 4. AS Roma 27, 5. Como 24, 6. Bologna 24...11. Cremonese 17...20. Verona 6.