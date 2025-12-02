Áll a bál Liverpoolban

A csapat legjobban kereső játékosai nem hozzák az elvárt szintet a Premier League-címvédőnél. Vajon a Liverpooli fizetések feszültséget okozhatnak a csapaton belül?

A Liverpool öltözőjében egyre nagyobb a feszültség a bérezés miatt

A West Ham elleni 2-0-ás győzelemnek köszönhetően pillanatnyilag stabilizálódott a Liverpool helyzete, viszont Arne Slot vezetőedzőre továbbra is hatalmas nyomás nehezedik. Amennyiben a soron következő találkozókat nem képes megnyerni a csapat, valószínűleg minden eddiginél hangosabbak lesznek a kirúgását követelő drukkerek. Pletykák szerint a menedzser kérdése az öltözőt is megosztja, viszont a Liverpooli fizetések is éket verhetnek a játékosok közé - írta meg a Ripost.

A közelmúltban felmerültek olyan híresztelések, miszerint néhány Liverpool-játékos nem biztos, hogy jó szemmel nézi, a fizetések közötti különbségeket. A korábbi Premier League-edző, Tony Pulis is erre utalt egy podcast műsorban.

A régiek vajon elégedettek az újakkal? Természetesen a játékosok tudni akarják mennyit keresnek a társaik, és ha igazságtalannak találják az összegeket, akkor instabillá válhat az öltöző

A felvetés valóban helytálló lehet, hiszen a szerződési ügyekkel foglalkozó Sportarc szerint a klub két legendás játékosa, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah kapja a legnagyobb heti összeget, hiszen ők az előző szezon vége felé tárgyalták újra a szerződésüket, viszont mögöttük az új érkezők következnek a listán.

Liverpooli fizetések (heti)

Mohamed Szalah: 400.000 font (175 millió forint) Virgil van Dijk: 350.000 font (150 millió forint) Alexander Isak: 280.000 font (120 millió forint) Florian Wirtz: 200.000 font (86 millió forint) Hugo Ekitiké: 200.000 font (86 millió forint)

Összehasonlításképp, a bajnoki címet szerző előző szezon kulcsjátékosai, Cody Gakpót kivéve, jellemzően 150.000 fontot vagy ennél kevesebbet kaptak hetente. Az idei teljesítményt figyelembe véve ez a különbség még inkább kérdésessé válik. Isak a hétvégén betalált, de ennek ellenére még adós a gólokkal, Wirtzel kapcsolatban pedig az a forgatókönyv is felmerült, hogy már a télen távozhat.

Szoboszlai Dominik fizetése például mindössze heti 120.000 font (nagyjából 52 millió forint), míg a szintén jó formában lévő Ryan Gravenberch fizetése alig magasabb ennél. Curtis Jones, aki egyre több játéklehetőséget kap, mindössze 15.000 (6,5 millió forint) fontot keres, ami a nyáron érkező új játékosok fizetésének töredéke.

Ennek fényében nem lenne meglepő, ha valóban belső viszály lenne kialakulóban Szoboszlaiéknál.