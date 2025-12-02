Sport
Áll a bál Liverpoolban
Igazságtalan lenne a bérezés?
A West Ham elleni 2-0-ás győzelemnek köszönhetően pillanatnyilag stabilizálódott a Liverpool helyzete, viszont Arne Slot vezetőedzőre továbbra is hatalmas nyomás nehezedik. Amennyiben a soron következő találkozókat nem képes megnyerni a csapat, valószínűleg minden eddiginél hangosabbak lesznek a kirúgását követelő drukkerek. Pletykák szerint a menedzser kérdése az öltözőt is megosztja, viszont a Liverpooli fizetések is éket verhetnek a játékosok közé - írta meg a Ripost.
A közelmúltban felmerültek olyan híresztelések, miszerint néhány Liverpool-játékos nem biztos, hogy jó szemmel nézi, a fizetések közötti különbségeket. A korábbi Premier League-edző, Tony Pulis is erre utalt egy podcast műsorban.
A régiek vajon elégedettek az újakkal? Természetesen a játékosok tudni akarják mennyit keresnek a társaik, és ha igazságtalannak találják az összegeket, akkor instabillá válhat az öltöző
A felvetés valóban helytálló lehet, hiszen a szerződési ügyekkel foglalkozó Sportarc szerint a klub két legendás játékosa, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah kapja a legnagyobb heti összeget, hiszen ők az előző szezon vége felé tárgyalták újra a szerződésüket, viszont mögöttük az új érkezők következnek a listán.
Liverpooli fizetések (heti)
- Mohamed Szalah: 400.000 font (175 millió forint)
- Virgil van Dijk: 350.000 font (150 millió forint)
- Alexander Isak: 280.000 font (120 millió forint)
- Florian Wirtz: 200.000 font (86 millió forint)
- Hugo Ekitiké: 200.000 font (86 millió forint)
Összehasonlításképp, a bajnoki címet szerző előző szezon kulcsjátékosai, Cody Gakpót kivéve, jellemzően 150.000 fontot vagy ennél kevesebbet kaptak hetente. Az idei teljesítményt figyelembe véve ez a különbség még inkább kérdésessé válik. Isak a hétvégén betalált, de ennek ellenére még adós a gólokkal, Wirtzel kapcsolatban pedig az a forgatókönyv is felmerült, hogy már a télen távozhat.
Szoboszlai Dominik fizetése például mindössze heti 120.000 font (nagyjából 52 millió forint), míg a szintén jó formában lévő Ryan Gravenberch fizetése alig magasabb ennél. Curtis Jones, aki egyre több játéklehetőséget kap, mindössze 15.000 (6,5 millió forint) fontot keres, ami a nyáron érkező új játékosok fizetésének töredéke.
Ennek fényében nem lenne meglepő, ha valóban belső viszály lenne kialakulóban Szoboszlaiéknál.