Sport

Ábrahám ötödik 400 méter gyorson

Pádár Nikolett a nyolcadik helyen végzett

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 21:59
Ábrahám Minna az ötödik, Pádár Nikolett a nyolcadik helyen végzett 400 méteres gyorsúszásban a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság keddi nyitónapján.

Ábrahám Minna ötödik helyen végzett 400 méteres gyorsúszásban
Fotó: AFP/François-Xavier Marit

A viadal első fináléjában rögtön két 19 éves magyar is érdekelt volt, Ábrahám a délelőtti előfutamban egyéni csúcsot jelentő, 4:02.85 perces idővel az ötödik, Pádár a hetedik idővel várta a rajtot.

A két magyar egymás mellett, az 1-es és 2-es pályán ugrott medencébe, Ábrahám kezdett erősebben, de a táv feléhez érkezve már látszódott, hogy nem szólhatnak bele az érmekért zajló küzdelembe.

Ábrahám végül így hatalmas egyéni csúccsal, 4:01.69 perccel csapott a célba, amely az ötödik helyet érte, míg Pádár 4:08.62-vel lett nyolcadik.

Eredmények:

női 400 m gyors, Európa-bajnok:

Isabel Gose (Németország) 3:54.33 perc

2. Simona Quadarella (Olaszország) 3:56.70

3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 3:56.71

.5. ÁBRAHÁM MINNA 4:01.69

..8. PÁDÁR NIKOLETT 4:08.62

