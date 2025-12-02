Sport
Ábrahám ötödik 400 méter gyorson
Pádár Nikolett a nyolcadik helyen végzett
A viadal első fináléjában rögtön két 19 éves magyar is érdekelt volt, Ábrahám a délelőtti előfutamban egyéni csúcsot jelentő, 4:02.85 perces idővel az ötödik, Pádár a hetedik idővel várta a rajtot.
A két magyar egymás mellett, az 1-es és 2-es pályán ugrott medencébe, Ábrahám kezdett erősebben, de a táv feléhez érkezve már látszódott, hogy nem szólhatnak bele az érmekért zajló küzdelembe.
Ábrahám végül így hatalmas egyéni csúccsal, 4:01.69 perccel csapott a célba, amely az ötödik helyet érte, míg Pádár 4:08.62-vel lett nyolcadik.
Eredmények:
női 400 m gyors, Európa-bajnok:
Isabel Gose (Németország) 3:54.33 perc
2. Simona Quadarella (Olaszország) 3:56.70
3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 3:56.71
.5. ÁBRAHÁM MINNA 4:01.69
..8. PÁDÁR NIKOLETT 4:08.62