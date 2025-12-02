Ábrahám ötödik 400 méter gyorson

Ábrahám Minna az ötödik, Pádár Nikolett a nyolcadik helyen végzett 400 méteres gyorsúszásban a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság keddi nyitónapján.

A viadal első fináléjában rögtön két 19 éves magyar is érdekelt volt, Ábrahám a délelőtti előfutamban egyéni csúcsot jelentő, 4:02.85 perces idővel az ötödik, Pádár a hetedik idővel várta a rajtot.

A két magyar egymás mellett, az 1-es és 2-es pályán ugrott medencébe, Ábrahám kezdett erősebben, de a táv feléhez érkezve már látszódott, hogy nem szólhatnak bele az érmekért zajló küzdelembe.

Ábrahám végül így hatalmas egyéni csúccsal, 4:01.69 perccel csapott a célba, amely az ötödik helyet érte, míg Pádár 4:08.62-vel lett nyolcadik.