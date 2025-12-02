A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát

Az új-zélandi Liam Lawson mellett a brit-svéd Arvin Lindblad lesz a Racing Bulls Forma-1-es csapatának versenyzője a következő szezonban.

A Red Bull bejelentette, hogy Verstappen mellett a francia Isack Hadjar (képünkön) lesz a pilótája 2026-ban

A Red Bull fiókistállója a Red Bull bejelentésével párhuzamosan, kedden hozta nyilvánosságra, hogy a 23 éves Lawson marad, mellé pedig a 18 esztendős Lindblad érkezik. A Red Bull azt közölte, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen mellett a most a Racing Bullsnál versenyző francia Isack Hadjar lesz a pilótája 2026-ban.

A formula1.com beszámolója szerint mindez azt is eredményezte, hogy a japán Cunoda Juki, aki az idei szezon közben "lépett fel" az RB-ből a Red Bullba, jövőre teszt- és tartalékversenyzőként segíti utóbbi istállót.

A brit színekben versenyző Lindblad érkezésével teljessé vált a Forma-1 jövő évi mezőnye, amelyben ő lesz az egyetlen újonc.