Sport
A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát
A Red Bull fiókistállója a Red Bull bejelentésével párhuzamosan, kedden hozta nyilvánosságra, hogy a 23 éves Lawson marad, mellé pedig a 18 esztendős Lindblad érkezik. A Red Bull azt közölte, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen mellett a most a Racing Bullsnál versenyző francia Isack Hadjar lesz a pilótája 2026-ban.
A formula1.com beszámolója szerint mindez azt is eredményezte, hogy a japán Cunoda Juki, aki az idei szezon közben "lépett fel" az RB-ből a Red Bullba, jövőre teszt- és tartalékversenyzőként segíti utóbbi istállót.
A brit színekben versenyző Lindblad érkezésével teljessé vált a Forma-1 jövő évi mezőnye, amelyben ő lesz az egyetlen újonc.