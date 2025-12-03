2025. december 7., vasárnap

A katalánok győztek a La Liga szuperrangadóján

A gránátvörös-kékek megerősítették első helyüket a tabellán

 2025. december 3. szerda. 7:57
Frissítve: 2025. december 3. 10:24
A címvédő FC Barcelona hazai pályán 3-1-re legyőzte az Atlético Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott kedd esti mérkőzésén.

Ferran Torres sajátosan ünnepelte a Barcelona harmadik gólját
Fotó: AFP/Lluis Gene

A katalánoknak két év után sikerült hazai pályán legyőzniük a fővárosi csapatot, amely Alex Baena révén a 19. percben vezetést szerzett ugyan, de a házigazda Raphinha és Dani Olmo góljaival fordított, és elbírta Robert Lewandowski kihagyott tizenegyesét is. A végeredményt Ferran Torres állította be a 96. percben.

La Liga, 19. forduló: FC Barcelona-Atlético Madrid 3-1 (1-1), szerdán játsszák: Athletic Bilbao-Real Madrid 19.00.

A forduló többi mérkőzését január közepén játsszák.

A tabella: 1. FC Barcelona 37 pont, 2. Real Madrid 33, 3. Villarreal 32, 4. Atlético Madrid 31...20. Oviedo 9.

