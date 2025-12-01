La Liga: Már nem a Real Madrid vezeti a tabellát

A Real szinte az egész meccsen fölényben volt, de helyzeteit nem tudta berúgni, s csupán büntetőből volt eredményes Kylian Mbappé révén a 67. percben. A hazaiak az első félidő végén Azzedin Unahi góljával szereztek vezetést, amit nem tudtak megtartani, de a döntetlennel pontszámban befogták a 17. Osasunát. A Real Madrid viszont nem tudta visszaelőzni a Barcelonát, mely így egy pont előnnyel vezeti előtte a tabellát.

La Liga, 14. forduló: Real Sociedad-Villarreal 2-3 (0-1), Sevilla-Real Betis 0-2 (0-0), Celta Vigo-Espanyol 0-1 (0-0), Girona-Real Madrid 1-1 (1-0), szombaton játszották: Levante-Athletic Bilbao 0-2 (0-2), Atlético Madrid-Oviedo 2-0 (2-0), Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0), FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1), pénteken játszották: Getafe-Elche 1-0 (0-0), hétfőn játsszák: Rayo Vallecano-Valencia 21.00.