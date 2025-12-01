2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

La Liga: Már nem a Real Madrid vezeti a tabellát

Xabi Alonso csapata újabb pontokat hagyott idegenben

MH/MTI
 2025. december 1. hétfő. 6:53
Megosztás

A Real Madrid nagy meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a kieső helyen álló Girona vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának utolsó vasárnapi mérkőzésén.

La Liga: Már nem a Real Madrid vezeti a tabellát
Mbappé ezúttal tizenegyesből talált be
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Real szinte az egész meccsen fölényben volt, de helyzeteit nem tudta berúgni, s csupán büntetőből volt eredményes Kylian Mbappé révén a 67. percben. A hazaiak az első félidő végén Azzedin Unahi góljával szereztek vezetést, amit nem tudtak megtartani, de a döntetlennel pontszámban befogták a 17. Osasunát. A Real Madrid viszont nem tudta visszaelőzni a Barcelonát, mely így egy pont előnnyel vezeti előtte a tabellát.

La Liga, 14. forduló: Real Sociedad-Villarreal 2-3 (0-1), Sevilla-Real Betis 0-2 (0-0), Celta Vigo-Espanyol 0-1 (0-0), Girona-Real Madrid 1-1 (1-0), szombaton játszották: Levante-Athletic Bilbao 0-2 (0-2), Atlético Madrid-Oviedo 2-0 (2-0), Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0), FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1), pénteken játszották: Getafe-Elche 1-0 (0-0), hétfőn játsszák: Rayo Vallecano-Valencia 21.00.

A tabella: 1. FC Barcelona 34 pont, 2. Real Madrid 33, 3. Villarreal 32, 4. Atlético Madrid 31...18. Girona 12...20. Oviedo 9.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Rossi marad!

Rossi marad!

ĀA magyar csapat a tréner irányítása alatt 82 mérkőzésen 37-szer győzött