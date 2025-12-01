Csúcsdöntésre készül Ábrahám és Jászó

Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám Minna az M1 aktuális csatornának beszélt arról, miben fejlődött az elmúlt időszakban. „A párizsi olimpia óta egyre jobb formában érzem magam, és ezt szeretném átmenteni az Eb-re” – jelentette ki, majd hozzátette, a 25 méteres medencében egyre jobb a fordulókban és a delfinezésekben. „A rövidpályás versenyeken ez dönt, de remélhetőleg később az ötven méteres medencékben is érződik majd a fejlődésem. Rövidpályán rutinos vagyok már, de annyira szoros a mezőny, hogy délelőtt és délután is csúcsformában kell úszni” – mondta a 19 éves, világ- és Európa-bajnoki érmes, olimpiai döntős úszó, aki 50, 100, 200 és 400 méter gyorson indul az Eb-n. „Az egyéni csúcs megdöntése mindig cél számomra, mert a jó időeredményből adódik a jó helyezés is, de elsősorban az foglalkoztat, hogy hogyan ússzam meg azt a jó időt” – fogalmazott.

Jászó Ádám szintén az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy mit vár a lengyelországi eseménytől. „Egyáltalán nem helyezésben vagy döntős szereplésben gondolkodom, hanem szeretném megúszni a legjobb időmet” – nyilatkozott az öt versenyszámban is érdekelt 23 éves versenyző, aki ugyancsak a sikeres fordulókban és a megfelelő delfinezésekben látja a siker kulcsát. „Az őszi világkupa-sorozatban rengeteget gyakoroltam ezeket az elemeket, és fejlődtem is annyit, hogy döntőbe kerülhessek 100 méter gyorson és 100 méter háton” – hangsúlyozta a novemberi országos bajnokságon hét érmet szerzett Jászó.