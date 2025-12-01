Belgiumot is legyőzve vezetik vb-selejtezős csoportjukat Perl Zoltánék

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 87-85-re legyőzte a belga csapatot Monsban hétfőn a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így továbbra is százszázalékos.

Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese - amely a pénteki nyitányon 89-82-re verte a finneket Szombathelyen - főként a honosított Nate Reuvers révén 11 ponttal elhúzott az első félidőben, majd a nagyszünet után már 15 pontra nőtt az előny. A hajrá mégis izgalmasan alakult, és a vendégek nem inogtak meg a fontos pillanatokban, így második meccsüket is megnyerték a kvalifikációban.

A kvalifikáció hátralévő négy mérkőzésére jövő február-márciusban, illetve júliusban kerül sor.

A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország, a csoport első három helyezettje jut a második körbe. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

Belgium - Magyarország 85-87 (15-18, 21-27, 19-21, 30-21)

Világbajnoki-selejtező, 1. csoportkör, 2. mérkőzés.

Mons, Mons Arena, Belgium, 1526 néző.

Játékvezetők: Ariadna Chueca (spanyol), Andris Aunkrogers (lett), Mehmet Sahin (török). Belgium: Obasohan 31/12, Mennes 3/3, Mortant, Ledegen 13, Tumba 6. Csere: Izaw-Bolavie 2, Schwartz 15/15, Van Den Eynde 15/9, Bogaerts. Magyarország: Somogyi 7/3, Perl 14/6, Benke 19/9, Lukács 9/3, Reuvers 26/15. Csere: Cseh 3/3, Pongó 2, Meleg 5, Pallai 2.

A csoport másik mérkőzésén: Finnország-Franciaország 83-76

Az állás: 1. MAGYARORSZÁG 4 pont, 2. Franciaország 3 (155-146), 3. Finnország 3 (165-165), 4. Belgium 2.