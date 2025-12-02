Sport
"Amit megbeszéltünk, azt nem tartottuk be az első félidőben"
Golovin mester értékelte a csoportdöntős meccset
"Amit megbeszéltünk, abból semmit nem tartottunk be az első félidőben. Ez abból adódott, hogy egy kicsit összezavarodtunk, olyan volt, mintha bemelegítés nélkül indultunk volna el erre a mérkőzésre" - fogalmazott a szakvezető az MTI-nek a 32-25-re megnyert csoportmeccset követően.
Rámutatott: egy kis szerencse, egy védés és egy jó megoldás támadásban, majd egy könnyű gól is segítette, hogy végül elkapják a fonalat, ugyanakkor volt olyan is, amikor emberelőnyben két lövést is elrontottak üres kapura a játékosai.
"A kulcskérdés az volt, hogy a szünetben meg tudjuk-e nyugtatni a lányokat, hogy azt kell csinálni, amit megbeszéltünk és ezt a második félidőben muszáj lesz végrehajtani. Tudtuk, hogy a svájciak hét emberrel próbálják megoldani az egész mérkőzést, márpedig ez nem olyan egyszerű ezen a szinten. Amikor elfáradtak, nagyon komoly tempót diktáltunk és könnyebb lett a mérkőzés" - fejtette ki Golovin Vlagyimir.
A nemzeti csapat a csoportkörből maximálisan továbbvihető négy ponttal a birtokában költözhet át Rotterdamba, amely nem csupán a középdöntős hatosának ad otthont, hanem amennyiben ezt sikerrel veszi, a torna végjátékát is itt töltheti Golovin együttese.