"Amit megbeszéltünk, azt nem tartottuk be az első félidőben"

Golovin Vlagyimir szerint az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott az első félidőben nem tartotta be az előzetesen megbeszélteket, ezért került háromszor is négygólos hátrányba az újonc Svájc ellen a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

A győztes magyar csapat tagjai ünnepelnek, balról Golovin Vlagyimir, a válogatott szövetségi kapitánya a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzés után a hollandiai 's-Hertogenboschban a Maaspoort Arénában 2025. december 1-jén. A magyar válogatott 32-25-re nyert

"Amit megbeszéltünk, abból semmit nem tartottunk be az első félidőben. Ez abból adódott, hogy egy kicsit összezavarodtunk, olyan volt, mintha bemelegítés nélkül indultunk volna el erre a mérkőzésre" - fogalmazott a szakvezető az MTI-nek a 32-25-re megnyert csoportmeccset követően.

Rámutatott: egy kis szerencse, egy védés és egy jó megoldás támadásban, majd egy könnyű gól is segítette, hogy végül elkapják a fonalat, ugyanakkor volt olyan is, amikor emberelőnyben két lövést is elrontottak üres kapura a játékosai.

"A kulcskérdés az volt, hogy a szünetben meg tudjuk-e nyugtatni a lányokat, hogy azt kell csinálni, amit megbeszéltünk és ezt a második félidőben muszáj lesz végrehajtani. Tudtuk, hogy a svájciak hét emberrel próbálják megoldani az egész mérkőzést, márpedig ez nem olyan egyszerű ezen a szinten. Amikor elfáradtak, nagyon komoly tempót diktáltunk és könnyebb lett a mérkőzés" - fejtette ki Golovin Vlagyimir.

A nemzeti csapat a csoportkörből maximálisan továbbvihető négy ponttal a birtokában költözhet át Rotterdamba, amely nem csupán a középdöntős hatosának ad otthont, hanem amennyiben ezt sikerrel veszi, a torna végjátékát is itt töltheti Golovin együttese.