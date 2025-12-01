A svájciakat is legyőzték női kéziseink

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 32-25-re legyőzte az újonc svájci csapatot hétfőn a női kézilabda-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a hollandiai 's-Hertogenboschban, így a maximális négy pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe.

Tóvizi Petra (b) gólt lő a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen a hollandiai 's-Hertogenboschban a Maaspoort Arénában 2025. december 1-jén

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese Szenegál és Irán után az előzetesen legnehezebbnek tűnő ellenfél, Svájc ellen fejezte be a csoportküzdelmeket, az első félidőben pedig kétszer is négygólos hátrányban volt. A szünetre egy találatra zárkózott, a második félidőben pedig javuló védekezéssel és kapusteljesítménnyel, valamint pontosabb befejezésekkel hétgólos előnyt épített ki (25-18), ezzel pedig már jól gazdálkodott a befejezésig.

Szemerey Zsófi védésével és Kuczora Csenge találatával indult a találkozó, ezt követően viszont öt svájci támadás zárult góllal egymás után (2-5). Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nyugalomra intette övéit, és kézmozdulatokkal jelezte, hogy folytassák a megbeszéltek szerint, az ellenfél kemény védekezése és gyors támadásai miatt azonban nem sikerült tartósan közelebb zárkózni.

Golovin 9-5-ös svájci vezetésnél időt kért, a rivális klasszis beállója, Tabea Schmid négyszer talált be eddig. Svájc kínai figurából is betalált, a 24. születésnapját kedden ünneplő Albek Anna jó lövésekkel szállt be, a csapatkapitány Klujber Katrin pedig kényszerből játszott jobbszélsőt. Tizenhat perc elteltével már csak egy gól volt a svájci fór (8-9), Schmid ráadásul a második kétperces büntetését töltötte, ám két távoli magyar kísérlet is kimaradt üres kapura. A magyar szurkolók folyamatos buzdítását a svájci drukkerek kolompokkal igyekeztek ellensúlyozni, az ekkortájt 44 százalékos hatékonysággal teljesítő Lea Schüpbach védéseire alapozva visszaépített négygólos vezetését a rivális (9-13). Sorozatban szerzett négy találattal egyenlített a magyar válogatott (13-13), a szünetre egy gól lett a hátrány.

A fordulást követően kiegyenlített volt az állás és a játék képe is reménykeltőbb volt magyar szempontból, éppen negyven perc pergett le, amikor 18-17-nél - 1-0-t követően - újra az Eb-bronzérmesnél volt az előny. Lendületbe jött a nemzeti csapat, 19-18-ról egy hatgólos sorozattal ellépett 25-18-ra, ezzel az eredménnyel fordultak a felek a záró tíz percre. Átmeneti svájci zárkózást követően visszaállította a közte hetet Golovin együttese, a végjátékban Simon Petra is eredményes volt kínaiból, és végül hét találattal megnyerte a mérkőzést a magyar válogatott. Szemerey 12, míg a túloldalon Schüpbach 13 védéssel, Schmid 12 góllal zárt.

Így maradt százszázalékos a magyar mérleg Svájc ellen, a nemzeti csapat pedig a csoportkörből maximálisan továbbvihető négy ponttal a birtokában költözhet át Rotterdamba, amely nem csupán a középdöntős hatosának ad otthont, hanem amennyiben ezt sikerrel veszi, a torna végjátékát is itt töltheti Golovin Vlagyimir együttese.

Korábban: Szenegál-Irán 30-21 (17-15)

A csoport végeredménye: 1. MAGYARORSZÁG 6 pont, 2. Svájc 4, 3. Szenegál 2, 4. Irán 0.