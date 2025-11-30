Újra nyertek Szoboszlaiék

Három súlyos vereség után újra győzni tudott a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool, mely a West ham Unitedet verte 2-0-ra Londonban, az angol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában.

A vasárnap délutáni találkozón az első félidőben még nem tudott betalálni a címvédő együttes, a második félidő első negyedórájának végén aztán a svéd Alexander Isak megszerezte első gólját a Liverpool színeiben, aztán a hajrában a holland Cody Gakpo végleg eldöntötte a három pont sorsát. A West Ham Lucas Paqueta kiállítása után a 85. perctől emberelőnyben játszott a meccsen, melyen Szoboszlai végig a pályán volt, míg Kerkezt a 85. percben cserélték le.

Arne Slot együttesének nagy szüksége volt erre a sikerre, ugyanis legutóbbi három tétmeccsén egyaránt három góllal kapott ki, a bajnoki tabellán pedig a 12. helyig csúszott vissza.

Premier League, 13. forduló: West Ham United–Liverpool 0-2 (0-0), Crystal Palace–Manchester United 1-2 (1-0), Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0), Nottingham Forest-Brighton 0-2 (0-1).