Udvardy Panna döntőbe jutott

A harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna két játszmában legyőzte a szlovén Veronika Erjavecet a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challenger tenisztorna szombati elődöntőjében.

Udvardy Panna sikere fontos lépés, hogy az Austral Openen ne kelljen selejtezőt vívnia

A világranglistán 107. magyar játékosnak több mint hat órát kellett várakoznia, mert esőszünet miatt annyival később kezdődött a mérkőzése. A játékán mindez nem látszott, mert rendkívül magabiztosan győzte le 62 perc alatt, kétszer 6:3-ra ellenfelét, aki mindössze hat hellyel áll mögötte a világranglistán.

A 27 éves Udvardy azért küzd, hogy minél jobb világranglistás helyezésével felférjen a januári ausztrál nyílt bajnokság főtáblájára.

Eredmény, elődöntő: Udvardy Panna (3.)–Veronika Erjavec (szlovén, 6.) 6:3, 6:3