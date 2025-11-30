2025. december 7., vasárnap

Messi és Müller egymás ellen a döntőben

 2025. november 30. vasárnap. 10:56
A Lionel Messi vezette Inter Miami és Thomas Müller csapata, a Vancouver Whitecaps vívja az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) döntőjét.

Hatalmas ünnepséget csaptak a főcsoport megnyerése után
Fotó: Getty Images via AFP/Carmen Mandato

Nyugaton a kanadai gárda a San Diego FC idegenbeli 3-1-es legyőzésével jutott be szombaton a fináléba, a 36 éves német világbajnokot a 61. percben lecserélték sérülés miatt.

A keleti főcsoportban a floridai együttes – hét argentinnal a kezdőtizenegyben – 5-1-re legyőzte a vendég New York City FC-t, az argentin szupersztár nem talált a kapuba.

A jövő vasárnapi döntőre Miamiban kerül sor, mindkét gárda először jutott be a végjátékba.

