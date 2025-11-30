Sport
Messi és Müller egymás ellen a döntőben
Hatalmas ünnepséget csaptak a főcsoport megnyerése után
Fotó: Getty Images via AFP/Carmen Mandato
Nyugaton a kanadai gárda a San Diego FC idegenbeli 3-1-es legyőzésével jutott be szombaton a fináléba, a 36 éves német világbajnokot a 61. percben lecserélték sérülés miatt.
A keleti főcsoportban a floridai együttes – hét argentinnal a kezdőtizenegyben – 5-1-re legyőzte a vendég New York City FC-t, az argentin szupersztár nem talált a kapuba.
A jövő vasárnapi döntőre Miamiban kerül sor, mindkét gárda először jutott be a végjátékba.