Felcsúton nyert a címvédő Ferencváros

Gavriel Kanikovszki (b2), a Ferencváros játékosa gólt lő, szemben Szappanos Péter, a Puskás Akadémia kapusa (j) a Fizz Liga 15. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 30-án

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a csütörtökön Isztambulban, a Fenerbahce vendégeként az Európa-ligában bravúros döntetlent elérő csapatból a védelemhez nem nyúlt, a középpályán és a támadósorban viszont jelentős volt a változás, Varga Barnabás – a tréner szavai szerint fáradtság miatt – keretben sem volt ezúttal. Ennek ellenére a találkozó elején hátul volt sebezhető a Ferencváros, a hazaiak két hatalmas lehetőséget is elpuskáztak.

Az FTC a félidő közepén egy pontrúgást követően veszélyeztetett, Szappanos azonban bravúrral hárított. A folytatásban is a Ferencváros-specialistának számító felcsúti kapus volt a főszereplő, így a nagy helyzetek tekintetében is döntetlenre alakult az állás.

Nem sokkal a fordulást követően úgy tűnt, a fővárosiak eldöntik a mérkőzést, hat percen belül két gólt is szereztek, Kanichowsky szépségdíjas lövésével kerültek előnybe, majd Gruber a saját maga által kiharcolt büntetőt értékesítette. A Puskás Akadémia gyorsan válaszolni tudott, így nyílt maradt a küzdelem. A hajrában a zöld-fehérek többször is eldönthették volna egy harmadik góllal a mérkőzést, de kimaradtak a lehetőségek, így az utolsó pillanatig küzdeniük kellett a három pont megszerzéséért.

A zöld-fehérek történetük során harmadszor diadalmaskodtak a Pancho Arénában, sikerüknek köszönhetően feljöttek a tabella második helyére, és ha csütörtökön megnyerik a Kisvárda otthonában sorra kerülő, korábbról halasztott meccsüket, akkor utolérik a listavezető Debrecent.

Fizz Liga, 15. forduló: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1-2 (0-0), Felcsút, Pancho Aréna, v.: Rúsz gólszerzők: Dárdai P. (67.), illetve Kanichowsky (54.), Gruber (60., 11-esből)

Puskás Akadémia FC: Szappanos – Maceiras (Harutjunjan, 23.), Márkgráf, Golla, Ormonde-Ottewill (Fameyeh, 78.) – Duarte – Lukács, Okeke (Vékony, 61.) Dárdai P., Nagy Zs. – Colley (Németh A., 78.)

Ferencvárosi TC: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanichowsky (Zachariassen, 80.), Julio Romao (Ötvös, a szünetben), Tóth A., Nagy B. (O'Dowda, 80.) – Gruber (Madarász, 92.), Joseph (Yusuf, 80.)