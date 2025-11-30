Emberelőnyben sem bírt a Chelsea-vel az éllovas Arsenal

A Kékek az első félidőben jól állták a sarat a 16 meccses veretlenségi sorozattal érkező Ágyúsokkal szemben, de Moises Caicedo durva és felesleges szabálytalanságát követően a 38. percben megfogyatkoztak. Az Arsenal ennek ellenére a szünetig nem tudott gólt szerezni, a második félidő elején pedig a hazaiak egy szöglet után eredményesek voltak. Innentől az észak-londoni együttesnek kellett futnia az eredmény után, s bár Mikel Merino az 59. percben egyenlített, a lefújásig a labdabirtoklási és mezőnyfölényét sem sikerült újabb gólra váltania az Arsenalnak.

Premier League, 13. forduló: Chelsea–Arsenal 1-1 (0-0), korábban: West Ham United–Liverpool 0-2 (0-0), Crystal Palace–Manchester United 1-2 (1-0), Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0), Nottingham Forest–Brighton 0-2 (0-1), szombaton játszották: Everton–Newcastle United 1-4 (0-3), Tottenham Hotspur–Fulham 1-2 (0-2) Brentford-Burnley 3-1 (0-0) Manchester City-Leeds United 3-2 (2-0), Sunderland–Bournemouth 3-2 (1-2).