Egyenes beszéd kell Budapesten

A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció is abban érdekelt, hogy Budapest működjön, a közszolgáltatások zavartalanul szolgálják a budapestieket és minden dolgozó időben megkapja a fizetését – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője vasárnap a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra azt írta, remélik, hogy a Fővárosi Közgyűlés minden képviselője ebben érdekelt és rövidtávú politikai érdekek helyett a fővárosiak mellé áll. Hozzátette: ehhez azonban egyenes beszéd kell. Ha valóban fennáll a fizetésképtelenség a következő év elejétől, akkor mondjuk ki nyíltan, és kérjünk segítséget.

Arra szólított fel, ne játsszon a városvezetés a budapestiekkel, és ne keltsenek feszültséget a dolgozók között. Szerinte Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése a hétfői rendkívüli közgyűlésre ugyanakkor nem jó másra, mint politikai hangulatkeltésre. Közölte, ezért olyan módosító javaslatot nyújtottak be, ami kizárólag a budapestiek érdekeit tartja szem előtt.

„Fontosnak tartjuk, hogy mindenki, aki valódi megoldást szeretne, egyetértsen a kiindulópontban: tiszta, átlátható helyzetre van szükség” – írta. Szerinte mindeközben természetesen az a kérdés sem kerülhető meg, hogy hova tűnt a főváros 214 milliárdos megtakarítása, és ezután miért merültek fel olyan kiadások, amelyek nehezen tűnnek indokolhatónak egy csődközeli helyzetben. Ezek tisztázása nem a konfliktuskeresésről szól, hanem arról, hogy a jövőben fenntartható, kiszámítható gazdálkodás valósulhasson meg. A közös célunk egy működő, stabil Budapest. Ehhez felelős döntéseket kell hoznia a főpolgármesternek és nem politikai imázsát mentenie – írta bejegyzésében a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.