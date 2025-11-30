A kapitány elégedett a válogatottal

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elégedetten értékelte együttese teljesítményét az Irán ellen 47-13-ra megnyert csoportmérkőzésen, amellyel az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a második forduló után kiharcolta a középdöntőbe jutást a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

A szakvezető előzetesen a magas tempós játék gyakorlását tűzte ki célul. Az MTI-nek értékelve elégedetten azt mondta, ha csak állnak, és nem erőltetik a rohanást, az nem lett volna jó, így viszont tízpercenként forgatta csapatát és jó tempót tudtak diktálni.

„A védekezés, a lábmunka szerintem jó volt. Volt néhány eset, amikor elaludtunk, de nem egyszerű ilyen ellenféllel szemben játszani, mert kiszámíthatatlan, hogy mi következik. Amikor videót csináltam róluk, a legfontosabb tanulság az volt, hogy figyeljünk! Ez megvolt. Szerintem rendben volt ez a mai nap” – fejtette ki Golovin.

Hozzátette: a kapott gólok számának nincs jelentősége. Kitért Grosch Vivienre, akinek a bal combját meccs közben ápolni kellett azt követően, hogy egy palánknál ütközött. Jelenlegi tudomása szerint nincs komoly probléma, bízik benne, hogy nem sérült meg a jobbszélső.

A magyarok harmadik ellenfele hétfőn 20.30-tól a vb-újonc Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe, ezt a magyar válogatott már biztosította.