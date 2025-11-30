A Flamengo negyedszer nyerte meg a Libertadores Kupát

A Flamengo negyedszer hódította el a labdarúgó Libertadores Kupát, mivel a limai döntőben legyőzte szombaton a szintén brazil Palmeirast.

A brazil szuperklub negyedszer nyerte el a trófeát

A riói klub 1-0-ra nyert a Peru fővárosában rendezett fináléban, a találkozó egyetlen gólját a Real Madridban, a Manchester Cityben és a Juventusban is megfordult Danilo da Silva fejelte a 67. percben.

Ezzel a két dél-amerikai futballnagyhatalom versengésében Brazília és Argentína egyaránt 25 diadallal áll a kontinens legfontosabb klubsorozatában. Az 1960-ban életre hívott Libertadores Kupában 2019 óta csak brazil bajnokot avattak.