Sport
A Flamengo negyedszer nyerte meg a Libertadores Kupát
A brazil szuperklub negyedszer nyerte el a trófeát
Fotó: AFP/Ernesto Benavides
A riói klub 1-0-ra nyert a Peru fővárosában rendezett fináléban, a találkozó egyetlen gólját a Real Madridban, a Manchester Cityben és a Juventusban is megfordult Danilo da Silva fejelte a 67. percben.
Ezzel a két dél-amerikai futballnagyhatalom versengésében Brazília és Argentína egyaránt 25 diadallal áll a kontinens legfontosabb klubsorozatában. Az 1960-ban életre hívott Libertadores Kupában 2019 óta csak brazil bajnokot avattak.