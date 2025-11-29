2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Özbas Szofi aranyérmes Abu-Dzabiban

Ebben az esztendőben háromszor döntőzött Grand Slam-viadalon, és mindig nyert

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 17:01
Megosztás

A cselgáncsozó Özbas Szofi aranyérmet nyert szombaton az Abu-Dzabiban zajló Grand Slam-verseny 70 kilogrammos súlycsoportjában.

Özbas Szofi aranyérmes Abu-Dzabiban
Özbas ebben az esztendőben háromszor döntőzött Grand Slam-viadalon, és mindig nyert (képünk illusztráció)
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Hiroto Sekiguchi

Az Európa-bajnok Özbas a legjobb 16 között a brit Katie-Jemima Yeats-Brownt ipponal, a negyeddöntőben a német Samira Bockot jukóval, az elődöntőben a pedig a görög Eliszavet Telcidut vazaarival verte.

A döntőben az ausztrál Aoife Coughlan következett, akit egy támasztott válldobással vitt le a tatamira, és az ezért járó vazaarival győzött.

Özbas ebben az esztendőben háromszor döntőzött Grand Slam-viadalon, és mindig nyert. Abu-Dzabi előtt februárban Bakuban és márciusban Tbilisziben diadalmaskodott.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink