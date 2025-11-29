Nem fog unatkozni Cristiano Ronaldo

Igazán szomorú pillanat lesz a sportrajongók életében, amikor Cristiano Ronaldo örökre szögre akasztja a focicipőjét. A Real Madrid, a Manchester United, és a Juventus korábbi sztárja nemrég arról beszélt, hogy már konkrét elképzelése van arról, hogy mikor vonul vissza. Cristiano Ronaldo jelenleg az Al-Nassr csapatában focizik, azonban várhatóan a jövő évi labdarúgó világbajnokság után abbahagyja az aktív sportpályafutását. Mi következik utána? Mi már azt is tudjuk.

Cristiano Ronaldo üzletemberként folytatja karrierjét

A sztárfocista eddig is számos befektetéssel rendelkezett, azonban most kiderült, hogy konkrét új tervei vannak azzal kapcsolatban, hogy mivel szeretne foglalkozni. A Mirror számolt be arról, hogy a portugál labdarúgó részvényes lett egy MMA-val foglalkozó spanyol cégben. Cristiano Ronaldo úgy döntött, hogy szeretné felfuttatni a Way of Warrior FC imidzsét, és szeretné, ha a világ minden táján ismertté válna a kevert harcművészet. Ezzel eldőlt az is, hogy az üzletemberré avanzsáló szupersztár csatlakozik a UFC vezetőségéhez is, így komoly szerepe lesz abban, hogy milyen irányba indul el a sportág népszerűsége. Bár Cristiano Ronaldo fizetése lehetővé tenné, hogy még az ükunokái is gazdag emberként éljenek, úgy látszik, hogy ő újabb és újabb célokat tűz ki maga elé – derül ki a Life cikkéből.

„Izgatottan jelentem be a nagy hírt: a WOW FC MMA részvényese lettem! Olyan értékekkel rendelkeznek, amelyekben én is hiszek: fegyelem, tisztelet, rugalmasság, és a tökéletességre való állandó törekvés” - osztotta meg a hírt a Twitter-oldalán.