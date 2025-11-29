Marco Rossi döntött

A Nottingham elleni hazai égés után tovább fokozódott a nyomás az angol Liverpool labdarúgócsapatán és Arne Slot vezetőedzőn – és akkor még sehol sem volt a szerdai 4–1-es zakó a Bajnokok Ligájában... A megmagyarázhatatlan mélyrepülésben lévő Vörösök az elmúlt 12 tétmeccsükből 9-et(!) elbuktak, így egyre jobban inog a kispad a tavaly még az együttest fantasztikus Premier League-debütálással egyből bajnoki címig vezető holland mester alatt. A szurkolókon túl immár a szakértők és exlabdarúgók is értetlenségüknek adnak hangot, a korábbi középpályás, Danny Murphy szerint például Slotnak nagyon komoly változtatásokat kellene eszközölnie az állása megtartása érdekében. „Sok játékosnak tükörbe kell néznie, mert csak Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és talán Andy Robertson üti meg a tavalyi szintjét” – idézte a Mirror a korábbi kiváló középpályást, aki hozzátette, triviális dolog, de „Slotnak ki kell választania azt a tizenegy játékost, akiről úgy gondolja, a legjobb fizikai állapotban van, a legjobban tud védekezni, és el kell kezdeniük a pontgyűjtögetést, mert ha folyamatosan veszítenek, akkor ő meg az állását veszíti el.”

Rossi döntött, Szoboszlaiék örülhetnek

Nem túlzás kijelenteni, a fél országot Marco Rossi jövője foglalkoztatta azt követően, hogy labdarúgó-válogatottunk drámai módon, a 96. percben elbukta az írek elleni sorsdöntő selejtezőmeccset, ezzel együtt az esélyt a világbajnoki részvételre. A szövetségi kapitány közvetlenül a fájó kudarc után még maga sem tudott a jövőjére gondolni, a hét elején viszont már lehetett tudni, hogy meghozta döntését, s valószínűleg marad – már ha az MLSZ is elfogadja értékelését és szakmai beszámolóját. Minekutána a szervezet májusban 2030-ig hosszabbította meg szerződését, sejthető volt a végkifejlet, nem is történt meglepetés: kedd este, az elnökségi ülésen hivatalossá vált, hogy az olasz-magyar szakember annak ellenére folytathatja a munkát, hogy idén kiestünk a Nemzetek Ligája A-divíziójából, a vb-pótselejtező elbukásával pedig a bevallottan minimumcélt sem érte el a magyar válogatott.

„Mint amikor a kutyák megjelölik a területük határát”

Hogy miért kiapadhatatlan munícióforrás a Szoboszlai drága luxuscikkein való csámcsogás, arra végre hiánypótló választ adott egy stílusgondolkodó. Schiffer Miklós a Blikk kérdésére úgy fogalmazott, egy átlagembernek nehéz felfognia, hogy egy magyar labdarúgó 215 millió forintos luxusautóval rója Budapest utcáit, vagy hogy egy hatvanmilliós karóra díszeleg a csuklóján. „A futballban látjuk, hogy a nagy sztárok ugyanolyan különlegességekkel tűnnek fel, mondhatni, ennek a világnak ez a velejárója. Ha például valaki Lamborghinibe ül bele, akkor a másik is azt teszi. Az átlagember számára felfoghatatlan összegeket keresnek ezek a focisták, sok idejük jut rá, hogy ebből költsenek. Hozzáteszem: megdolgoztak érte, hiszen nem szívességből kapják a fizetésüket, a klubjuknak megérnek ennyit.

Szoktuk mondani, hogy ha nekünk annyi pénzünk lenne, nem tennénk ilyet, de akinek aztán annyi pénze lesz, és olyan körben fordul meg, hasonlóan cselekszik... ” – magyarázta Schiffer, a futballsztárok luxusköltekezésével kapcsolatban pedig azt a plasztikus párhuzamot alkalmazta, hogy „olyan, mint amikor a kutyák megjelölik a területük határát.”

Klopp jön, ha szükség van rá

Ha a Nottingham elleni kiütés után azt mondtuk, tovább fokozódott a nyomás Arne Sloton, mit mondjunk a PSV elleni 1-4 után? A tavaly rögön első PL-szezonjában csodát csináló holland mester menesztésének sokáig a gondolata is teljességgel elképzelhetetlen volt, ám a nyári rekordköltekezést követő döbbenetes zuhanórepülés egyre nagyobb pánikot szül Liverpoolban. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, mind jobban erősödnek a pletykák a lehetséges edzőváltásról, olyannyira, hogy a héten az előző sikerkovácsot, Jürgen Kloppot is megkérdezték, ha netalántán úgy adódik, elgondolkodna-e egy esetleges visszatérésen... A német edzőfenomén roppant diplomatikus választ adott, ám figyelemre méltó, hogy így sem zárkózott el teljesen az elképzeléstől:

Nem hiszem, hogy a klubnak a jövőben szüksége lesz a segítségemre, de ha a városnak szüksége van rám, jövök.

Nos, ki tudja, a csapat jelen helyzetét látva még akár szükség is lehet rá...

Naby Keita imádja a Fradit, de...

Újabb ferencvárosi bravúr az Európa-ligában: a magyar bajnok elképesztő atmoszférában 1–1-es döntetlent ért el a török sztárcsapat, a Fenerbahce otthonában. Az isztambuli pontszerzést követően a zöld-fehérek legnagyobb sztárja, a Liverpoollal BL-győztes Naby Keita is állt az újságírók rendelkezésére – adta hírül a Mandiner. A guineai kiválóság az első félidőben abszolút világklasszis teljesítményt nyújtott, így adta magát a kérdés a jövőjével kapcsolatban, hiszen budapesti kölcsönszerződése az év végén lejár, miközben anyaklubja, a bundesligás Werder Bremen már többször egyértelművé tette, nem számít rá. Keita azonban egyelőre nem engedett közelebb senkit a megoldáshoz: a középpályás diszkréten csak annyit mondott, a magyar fővárost imádja, a szurkolókat nemkülönben,