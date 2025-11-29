A hosszabbításban szerzett góllal győzött a Manchester City

Már a találkozó első percében Phil Foden találatával megszerezte a vezetést a Manchester City, amely a szünetben már 2-0-ra vezetett. Innen ugyan egyenlített a Leeds United, de a tízperces hosszabbításban ismét Foden volt eredményes, ezzel a manchesteriek otthon tartották a három pontot és pillanatnyilag a tabella második helyére léptek elő.

Premier League, 13. forduló:

Brentford-Burnley 3-1 (0-0)

Manchester City-Leeds United 3-2 (2-0)

Sunderland-Bournemouth 3-2 (1-2)

később:

Everton-Newcastle United 18.30

Tottenham Hotspur-Fulham 21.00

vasárnap:

Crystal Palace-Manchester United 13.00

West Ham United-Liverpool 15.05

Aston Villa-Wolverhampton Wanderers 15.05

Nottingham Forest-Brighton 15.05 Chelsea-Arsenal 17.30