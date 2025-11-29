Sport
A hosszabbításban szerzett góllal győzött a Manchester City
Ezzel pillanatnyilag a második helyére léptek elő
Már a találkozó első percében Phil Foden találatával megszerezte a vezetést a Manchester City, amely a szünetben már 2-0-ra vezetett. Innen ugyan egyenlített a Leeds United, de a tízperces hosszabbításban ismét Foden volt eredményes, ezzel a manchesteriek otthon tartották a három pontot és pillanatnyilag a tabella második helyére léptek elő.
Premier League, 13. forduló:
Brentford-Burnley 3-1 (0-0)
Manchester City-Leeds United 3-2 (2-0)
Sunderland-Bournemouth 3-2 (1-2)
később:
Everton-Newcastle United 18.30
Tottenham Hotspur-Fulham 21.00
vasárnap:
Crystal Palace-Manchester United 13.00
West Ham United-Liverpool 15.05
Aston Villa-Wolverhampton Wanderers 15.05
Nottingham Forest-Brighton 15.05 Chelsea-Arsenal 17.30