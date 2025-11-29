2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Tovább marad a Debrecennél Hámori Konszuéla

Hosszú kihagyás után erős kezdet

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 1:16
Megosztás

Egy plusz egy évvel meghosszabbította kulcsjátékosa, Hámori Konszuéla szerződését a női kézilabda Bajnokok Ligájában szereplő DVSC Schaeffler.

Tovább marad a Debrecennél Hámori Konszuéla
Hámori Konszuéla
Fotó: AFP/NurPhoto/Robert Szaniszlo

A jobbátlövő 2022 nyarán lett a debreceniek játékosa. A hajdúsági klub honlapja felidézte: eddig 99 tétmérkőzésen 232 gólt szerzett, amelynek eredményességéhez „gólpasszai, kiharcolt hétméteresei, előnyszerzései és védekező munkája” is nagyban hozzájárulnak. Noha a tavalyi évet gyakorlatilag teljesen ki kellett hagynia keresztszalag-szakadás miatt, visszatérése után egyre jobban teljesített és gyorsan újra alapemberévé vált a csapatnak.

Az előző szerződése egy plusz egy évre szólt - utóbbi opció jövő nyáron lejár -, ezt hosszabbította meg újabb egy plusz egy évvel a klub, így Hámori 2027 nyaráig biztosan a DVSC Schaeffler játékosa marad.

„A kitűzött célok és a fejlődés lehetősége is nagyon motiváló, ahogy az eddigi években is az volt. Remélem és hiszem, hogy még sok szép sikert érünk el együtt” - mondta a játékos. Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese nyolc forduló után hibátlan a bajnokságban, csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az NB I-ben és a Bajnokok Ligájában egyaránt címvédő, ugyancsak százszázalékos Győr, és az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencváros mögé. A BL-ben két győzelemmel és hat vereséggel az ötödik pozíciót foglalja el az A csoportban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink