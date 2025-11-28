Sport
Piastri rajtol az élről a sprintfutamon
Még semmi se lefutott
A vb-pontversenyben második pilóta mellől a brit George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a világbajnoki versengésben éllovas Lando Norris csak harmadik lett a másik McLarennel. Nála is rosszabbul járt a harmadik, a világbajnoki címért még harcban lévő holland Max Verstappen: a címvédő hatodik pozícióból indulhat.
A sprintkvalifikáció negatív szenzációját a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton okozta, aki csak 18. lett a Ferrarival. Idén hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a világbajnoki sorozatban, ezek közül ez az utolsó. A 19 körös rövid távú viadal első nyolc helyezettje szerez vb-pontokat, az első nyolcat, a második hetet, a harmadik hatot, a negyedik ötöt, az ötödik négyet, a hatodik hármat, a hetedik kettőt, a nyolcadik pedig egyet. A sprintfutamra közép-európai idő szerint szombaton 15 órától kerül sor. A sprintfutam rajtsorrendje:
1. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) George Russell (brit, Mercedes) 2. sor: Lando Norris (brit, McLaren) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 3. sor: Cunoda Juki (japán, Red Bull) Max Verstappen (holland, Red Bull) 4. sor: Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 5. sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 6. sor: Isack Hadjar (francia, RB) Oliver Bearman (brit, Haas) 7. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) Nico Hülkenberg (német, Sauber) 8. sor: Esteban Ocon (francia, Haas) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 9. sor: Liam Lawson (új-zélandi, RB) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 10. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) Franco Colapinto (argentin, Alpine)