McLaren fölény a szabadedzésen

Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben a két McLaren-versenyző végzett az első és a második helyen a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki szabadedzésén.

A világbajnoki pontversenyben éllovas brit Norris 58 ezredmásodperccel szorult a vb-második csapattársa mögé. Mögöttük a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso zárt harmadikként az Aston Martinnal az utolsó előtti futam nyitányán. A világbajnoki címért még szintén harcban lévő, címvédő és négyszeres győztes Max Verstappen hatodik lett a Red Bull-lal.

A katari hétvége 18.30-kor a sprintkvalifikációval folytatódik. Eredmények: 1. szabadedzés (az élmezőny): 1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:20.924 perc 2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:20.982 3. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:21.310 4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:21.404 5. Isack Hadjar (francia, RB) 1:21.503 6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.504

A további program: később: sprintkvalifikáció 18.30 szombat: sprintfutam 15.00 időmérő edzés 19.00 vasárnap: futam 17.00-kor.