2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Gémes Levente döntőbe jutott

Gémes ellenfele az olasz Rontani Gabriele Giudi lesz a szombati fináléban

MH/ MTI
 2025. november 28. péntek. 21:16
Frissítve: 2025. november 29. 8:11
Megosztás

Gémes Levente bejutott a 75 kilogrammos súlycsoport döntőjébe a budapesti BOK Csarnokban zajló U23-as ökölvívó Európa-bajnokság pénteki versenyapján.

Gémes Levente döntőbe jutott
Gémes Levente
Fotó: Facebook/Magyar Ökölvívók Szövetsége

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a Szeged Box Club sportolója egy nehéz és sok szabálytalanságot hozó mérkőzésen fegyelmezett ökölvívással győzte le a lengyel Mateusz Urbant az elődöntőben. Ellenfelét a sorozatos szabálytalankodás miatt a harmadik menetben leléptette a mérkőzésvezető.

A 20 éves, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Gémes nagyon motiváltan kezdett, de Urban is felvette a tempót és közelharcba bocsátkozott. A magyar ökölvívó az első menetben több ütést kapott a belharcban, így a lengyel négy pontozónál vezetett három percet követően.

A második menetben mindketten emeltek a ritmuson, sokat ütöttek, a lengyel volt a támadó fél, Gémes pedig kontrákkal dolgozott. Urban a foggumi kiköpése miatt összeszedett egy intést, így kiegyenlített volt a pontozás.

Kemény harc bontakozott ki a harmadik menetben is, a szegedi bokszoló nem pihenhetett, de kitartása nem volt hiábavaló, hiszen Urbant végül leléptették.

Gémes ellenfele az olasz Rontani Gabriele Giudi lesz a szombati fináléban.

A nőknél 48 kilogrammban Szeleczki Lilla, +80 kilóban pedig Szira Zsófia már szerdán biztosította helyét a szombati döntőben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink