Gémes Levente döntőbe jutott

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a Szeged Box Club sportolója egy nehéz és sok szabálytalanságot hozó mérkőzésen fegyelmezett ökölvívással győzte le a lengyel Mateusz Urbant az elődöntőben. Ellenfelét a sorozatos szabálytalankodás miatt a harmadik menetben leléptette a mérkőzésvezető.

A 20 éves, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Gémes nagyon motiváltan kezdett, de Urban is felvette a tempót és közelharcba bocsátkozott. A magyar ökölvívó az első menetben több ütést kapott a belharcban, így a lengyel négy pontozónál vezetett három percet követően.

A második menetben mindketten emeltek a ritmuson, sokat ütöttek, a lengyel volt a támadó fél, Gémes pedig kontrákkal dolgozott. Urban a foggumi kiköpése miatt összeszedett egy intést, így kiegyenlített volt a pontozás.

Kemény harc bontakozott ki a harmadik menetben is, a szegedi bokszoló nem pihenhetett, de kitartása nem volt hiábavaló, hiszen Urbant végül leléptették.

Gémes ellenfele az olasz Rontani Gabriele Giudi lesz a szombati fináléban.

A nőknél 48 kilogrammban Szeleczki Lilla, +80 kilóban pedig Szira Zsófia már szerdán biztosította helyét a szombati döntőben.