A száz éve született Bozsik Józsefre emlékeztek

Egy páratlan életmű előtt hajtunk fejet - jelentette ki Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke azon a szűkkörű ünnepségen, amelyen a száz esztendővel ezelőtt született kiváló labdarúgóra, Bozsik Józsefre emlékeztek sírjánál, a Farkasréti temetőben.

Lomnici Zoltán beszédében emlékeztetett rá, hogy a testület kereken egy évvel ezelőtt hirdette meg a Bozsik 100 Emlékévet, hogy méltó emléket állítsanak a 101-szeres válogatott futballistának. Az elnök felidézte, hogy az Aranycsapat jobbfedezete gyermekkorában a szomszédban lakó jó barátjával, Puskás Ferenccel együtt rúgta a grundon a rongylabdát, majd tizenegy évesen lett a Kispesti Atlétikai Club igazolt játékosa. Lomnici kiemelte, Bozsik nem csupán a névváltozáson átesett, majd Bp. Honvéddá átnevezett kispesti csapathoz, hanem hazájához is mindvégig hű maradt.

Bár az 1956-os forradalom után ajánlatot kapott egy nem engedélyezett külföldi túrán, mégis hazatért, pedig Puskás Ferenchez hasonlóan ő is Spanyolországban folytathatta volna pályafutását.

Emlékeztetett rá, hogy a kitűnő jobbfedezet 1952-ben olimpiai bajnok, 1954-ben világbajnoki ezüstérmes volt, valamint játszott, sőt, gólt is lőtt 1953 novemberében az Évszázad mérkőzésén, amikor a magyar válogatott 6-3-ra legyőzte Angliát a londoni Wembley Stadionban.

„Egy páratlan életmű előtt hajtunk fejet” - zárta szavait Lomnici, aki bejelentette, hogy kedden a Bozsik Arénánál fogják felavatni Bozsik József egész alakos szobrát, és az ünnepi eseményen jelen lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a Budapest Honvéd elnöke is. Szöllősi György, a magyar futballhagyomány nagykövete azt emelte ki, hogy Bozsik József és a százas szám nemcsak az emlékév miatt kapcsolódott össze, hanem azért is, mert ő volt az első és sokáig egyetlen magyar labdarúgó, aki elérte a száz válogatottságot.

Felidézte, hogy később kiderült, volt egy olyan libanoni mérkőzés, amelynek során eredetileg Budapest válogatott néven szerepelt az akkori erős összeállítású magyar csapat, és ezt a találkozót később felvették a hivatalos nemzetek közötti találkozók sorába, így lett Bozsik 101-szeres válogatott. „Bozsik egy olyan példa- és eszménykép, aki egy személyben testesítette meg mindazt, amit a magyar futballban nagyszerűnek tartunk” - állapította meg Szöllősi, aki kitért a legendás futballista Puskáshoz kötődő örök barátságára is. Felhívta a figyelmet arra, hogy két kiváló labdarúgó különböző egyéniség volt, amíg Puskás harsány és néha meggondolatlan, addig Bozsik mindig megfontolt, felelősségteljes és tekintélyes személyiség volt.

Emlékeztetett rá, hogy 1986-ban Bozsikról neveztek el először Magyarországon stadiont, majd az MLSZ utánpótlásprogramja is az ő nevét viseli, így életpályája a későbbi generációk számára sem ismeretlen. A család által meghirdetett szűkkörű megemlékezésen részt vett Bozsik József fia, Bozsik Péter is, valamint annak felesége és lánya is.