Remekül rajtolt a magyar válogatott

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a folytatásban szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik majd, egyaránt 20.30-tól. A kvartett első három helyezettje lép tovább a középdöntőbe, Rotterdamba és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.

A magyar válogatott keretéből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Csíkos Luca maradt ki a nyitókörös mérkőzésen. Ott volt viszont a jobbszélső Falusi-Udvardi Laura, aki csereként hétfőn került be a vb-csapatba és első mérkőzésére készült nemzeti színekben.

A két csapat eddigi két egymás elleni mérkőzésén, 2019-ben Jacusiróban és 2023-ban Göteborgban egyformán 30-20-as siker született Szenegál ellen. Amint Golovin Vlagyimir előzetesen rámutatott, az afrikai együttes erősödött és fiatalodott az elmúlt két esztendőben. Ráadásul ott volt a rivális keretében a francia színekben világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Gnonsiane Niombla. A 35 esztendős játékos korábban a Siófok együttesét erősítette, akárcsak Hawa N’Diaye. A szenegáliak szokásukhoz híven kiabálva, tapsolva és táncolva kezdtek neki a melegítésnek.

A kihelyezett piros-fehér-zöld zászlók szerint érkeztek magyar szurkolók Vácról, Körmendről, Ózdról, Gyöngyösről és Püspökladányból is, első rigmusuk ötven perccel a kezdés előtt hangzott el a Maaspoort Den Boschban. A drukkerek lelkesen fogadták a helyi műsorközlő erősen tört magyar köszönését és "Ria, ria, Hungária!" kiáltását.

Mindkét oldalon sok hibával indult a támadójáték, az első gólt a magyar csapatkapitány, Klujber Katrin a negyedik percben szerezte. A határozott magyar védekezésre nem találta az ellenszert Szenegál, a hetedik percben tudta először bevenni Szemerey Zsófi kapuját. A nemzeti csapat az 1965-ben világbajnok elődök pólója által ihletett fehér mezben játszott, középen a nemzeti lobogó sávjaival. Az afrikai együttes két emberelőnyös periódusra alapozva 3-0-s sorozattal fordított (2-3), ám vezetése nem tartott sokáig, a cserékkel frissítő Eb-bronzérmes sorozatban négyszer volt eredményes, Falusi-Udvardi megszerezte első találatát nemzeti színekben. Hat-hatnál egyenlített Szenegál, innen hármas magyar széria következett (9-6), a háromgólos előnyét megőrizte a szünetig Golovin együttese.

A pihenőt követően Klujber két üres kapus gólt szerzett egymás után emberelőnyben, először volt négy találat a különbség (13-9). A támadásban megakadni látszó gépezetet "harcoljatok" buzdítással igyekezett tüzelni a publikum, majd a hétméterest hárító Szemerey éltetésébe kezdett. Megtette hatását a nézőtéri kívánság, 13-11-ről 18-11-re távolodott a magyar válogatott, ezzel eldöntötte a találkozót. Előnyét a hajrában növelni is tudta kilenc gólig, és bár ezúttal nem lett meg a közte tíz, a magyar mérleg így is százszázalékos maradt Szenegál ellen.

Szemerey 11, a túloldalon Justicia Toubissa Elbeco 16 lövést védett.