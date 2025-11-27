Felcsúti csúcsrangadó: megtörik-e a Fradi idegenbeli veretlensége?

A Ferencváros a múlt heti, Nyíregyházától elszenvedett hazai vereség után a Pancho Arénában lép pályára a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójában, a Puskás Akadémia jelenleg a legjobb formában lévő csapat a mezőnyben.

A címvédő, pillanatnyilag harmadik helyen álló zöld-fehérek a mostani idényben három vereségnél tartanak, mindháromszor a Groupama Arénában kaptak ki, vagyis idegenben veretlenek, de Felcsúton az eddig lejátszott 14 NB I-es mérkőzésükből csupán kétszer nyertek – legutóbb három éve.

Szintén feladhatja a leckét Robbie Keane vezetőedző együttesének, hogy az utóbbi öt forduló teljesítményeit figyelembe véve a Puskás Akadémia a legjobb formában lévő csapat a mezőnyben. Bár a felcsútiak csak a negyedikek, október elején még a hetedik helyen álltak. Időközben három győzelemmel és két döntetlennel visszazárkóztak közvetlenül az élmezőny mögé, nem mellékesen pedig augusztusban Lukács Dániel duplájával 2-1-re győztek a fővárosban.

Az időközben a válogatottban is bemutatkozott csatár már kilenc gólnál tart, csak eggyel szerzett kevesebbet, mint a góllövőlistát vezető ferencvárosi Varga Barnabás. A forduló pénteken a Nyíregyháza-Debrecen keleti rangadóval kezdődik, s bár a hazaiak az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen szerénykednek, a bajnok Ferencváros otthonában aratott győzelem után kellő önbizalommal várhatják a listavezetőt.

Bódog Tamás vezetőedző kinevezése óta a Spartacus veretlen, a zöld-fehérek elleni siker előtt a Kisvárda és a Puskás Akadémia ellen is döntetlent játszott, a Debrecent pedig augusztusban legyőzte. Szintén két kelet-magyarországi együttes találkozik szombaton Mezőkövesden, s a megszokottól eltérően nemcsak a vendégszektorban lehetnek majd Diósgyőr-szurkolók, hanem az egyik hosszanti lelátó teljes egészében is.

A kazincbarcikai klub jó viszonyt ápol borsodi riválisával, és a stadionkapacitás ötven százalékának felajánlásával szeretné elérni a régi megyei rangadók hangulatát. A két csapat nem teljesít jól, a barcikaiak ugyanis sereghajtók, míg a vendégek a tizedikek, ráadásul a DVTK az idegenben lejátszott hét mérkőzéséből csak a Nyíregyháza legyőzésével és a Ferencváros elleni döntetlennel szerzett pontokat.

A Kazincbarcikánál Szőke Gergő és az örmény Harojan Varazdat öt sárga lapos eltiltása miatt nem jászhat. Ugyanezen a napon, de korábban rendezik meg a Zalaegerszeg-Paks bajnokit, s bár a kék-fehérek csak nyolcadikak a tabellán, egyáltalán nem esélytelenek. A két csapat legutóbbi hat összecsapásából ugyanis a ZTE kettőt megnyert, négyszer pedig döntetlent ért el, ráadásul február óta először győzött két egymást követő bajnokin – hármas sorozatra legutóbb 2021 októberében volt példa.

A Paks a második helyen áll ugyan, de a legutóbbi hat fordulóban csak egyszer nyert. Fűtheti a visszavágás az MTK-játékosokat az ETO FC ellen, mivel augusztusban a zöld-fehérek 7-2-re nyertek a fővárosban. A győri összecsapást Ilja Beriasvili biztosan kihagyja, mivel a georgiai védő az előző fordulóban piros lapot kapott, de a légiós hiányától függetlenül nehéz mérkőzés vár a kék-fehérekre, mert a legutóbbi négy idegenbeli találkozójukból hármat elveszítettek, és csak a Puskás Akadémia otthonában elért 1-1-es döntetlennel szereztek pontot.

Az ETO is megtorpant kissé, leginkább pályaválasztóként, mert a szeptember óta lejátszott négy hazai bajnokija közül háromszor gólt sem szerzett. Az Újpest is jobban teljesít idegenben, a megszerzett 16 pontjából 11-et nem pályaválasztóként gyűjtött be.

Legutóbbi két ilyen mérkőzésén, Diósgyőrben és Pakson egyaránt 3-1-re nyert, utóbbin már a Damir Krznar menesztése után kinevezett megbízott vezetőedző, Bodor Boldizsár irányításával. Vasárnap kora délután Kisvárdán játszanak a lila-fehérek, kivéve Fiola Attilát, aki öt sárga lapos eltiltását tölti le. A Kazincbarcika-Diósgyőr mérkőzést az M4 Sport+, míg a többi összecsapást az M4 Sport közvetíti élőben.