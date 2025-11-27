Sport
Cristiano Ronaldo családja új taggal bővült + VIDEÓ
Imádja a gyerekeit, és a háziállatait
A világ egyik legismertebb futballistájának is szüksége van rá, hogy az otthonába visszavonulva elterelhesse a gondolatait a fociról. Nem véletlen, hogy rendszeresen programozik a gyermekeivel, és sokat játszik a háziállataival is. Erről gyakran posztol videókat a közösségi médiában.
Most azonban nem a sztárfocista, hanem a menyasszonya, Georgina Rodríguez Instagram-oldalán szúrta ki a The Sun, hogy az influenszer egy új jövevénnyel pózolt a sztorijában. A hírek szerint Cristiano Ronaldo menyasszonya szeretett volna egy új kutyát, ezért a családjával együtt úgy döntöttek, hogy befogadnak még egy csöppséget, olvasható a life.hu oldalán.