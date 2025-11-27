2025. december 7., vasárnap

Előd

Sport

Cristiano Ronaldo családja új taggal bővült + VIDEÓ

Imádja a gyerekeit, és a háziállatait

MH
 2025. november 27. csütörtök. 22:27
Nagy családban szép az élet. Erre tökéletes példa Cristiano Ronaldo, és a menyasszonya Georgina Rodríguez, akik 6 gyermeket nevelnek együtt. A gyerekzsivajjal teli otthonukat eddig két háziállattal, egy Marosca nevű labrador retrieverrel, és egy Antonia nevű kínai meztelen kutyával osztották meg, most pedig újabb négylábút fogadtak örökbe.

Ronaldo családja a sportokra esküszik
Fotó: NorthFoto

A világ egyik legismertebb futballistájának is szüksége van rá, hogy az otthonába visszavonulva elterelhesse a gondolatait a fociról. Nem véletlen, hogy rendszeresen programozik a gyermekeivel, és sokat játszik a háziállataival is. Erről gyakran posztol videókat a közösségi médiában.

Most azonban nem a sztárfocista, hanem a menyasszonya, Georgina Rodríguez Instagram-oldalán szúrta ki a The Sun, hogy az influenszer egy új jövevénnyel pózolt a sztorijában. A hírek szerint Cristiano Ronaldo menyasszonya szeretett volna egy új kutyát, ezért a családjával együtt úgy döntöttek, hogy befogadnak még egy csöppséget, olvasható a life.hu oldalán.

