Beírta magát a Liverpool történelmébe Szoboszlai Dominik

Bár a Liverpool kikapott a PSV Eindhoven ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszában, mégis különleges volt az esti mérkőzés. Ugyanis Szoboszlai Dominik gólja történelmi jelentőségű volt a vörösök számára, írta a Feol .

Szerdán este a Bajnokok Ligája alapszakaszában Liverpool–PSV Eindhoven mérkőzést rendeztek az Anfielden. A Premier League címvédője óriási meglepetésre 4-1-es vereséget szenvedett el, azonban Szoboszlai Dominik gólja történelmi jelentőségű volt.

A meccs nem indult jól a vörösök számára, hiszen Virgil van Dijk hibája után tizenegyesből megszerezték a vezetést a hollandok, ezt követte Szoboszlai Dominik gólja, ami után úgy tűnt, hogy csak idő kérdése és fordít a Liverpool. Arne Slot fiai sorra dolgozták ki a lehetőségeket, ennek ellenére sem sikerült fordítani, sőt a második etapban három gólt is kapott a gárda, így végül pont nélkül maradtak.

Szoboszlai Dominik gólja a PSV ellen különleges volt, hiszen a Liverpool történelmének 500. BL találata volt. A magyar válogatott csapatkapitányának ez volt a harmadik Bajnokok Ligája gólja a Liverpool mezében. Ezt megelelőzően a 474. és a 498. liverpooli találat fűződik a magyar játékos nevéhez a legrangosabb európai kupasorozatban.