A Szeged remek hajrával győzött a horvát bajnok ellen

Borut Mackovsek (b2) és Gleb Kalarash (j2) Szeged valamint Giorgi Tskhovrebadze (b) és Adin Faljic, a PPD Zagreb játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott OTP Bank - Pick Szeged-PPD Zagreb mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. november 27-én

Az 52. percben még 26-26-os döntetlen volt állás, ám a mérkőzés utolsó hat gólját a hazaiak szerezték.

A hazaiak keretéből Magnus Röd, Jim Gottfridsson és Bánhidi Bence, a vendégektől Sandro Mestric, Luka Lovre Klarica, Igor Karacic és Damian Przytula hiányzott a csütörtöki találkozón. A zágrábi együttest immár Nenad Sostaric irányítja, az előző vezetőedző, Andrija Nikolic ugyanis a múlt héten lemondott és távozott.

A két csapat játékstílusához képest meglepően gyors támadások futottak a pályán az első negyedórában és sok volt a gól is. A Magyar Kupa címvédője három találattal ellépett, de egy 5-1-es sorozattal némileg váratlanul fordítottak a horvátok. Az első félidőből hátralévő tíz percben csak egy-egy gól volt a különbség, vagy döntetlen volt az állás.

A folytatásban 12 percig felváltva születtek a gólok, majd a Szeged átvette a vezetést, ráadásul ekkor kiállítások miatt hat percig emberhátrányban játszott a PPD Zagreb. Ezt azonban a házigazdák olyannyira nem tudták kihasználni, hogy a 49. percben újra az ellenfél volt előnyben. A folytatásban több mint egy percet kettős emberelőnyben töltöttek Bodó Richárdék, de ekkor még nem, csak ezt követően tudtak újra ellépni két góllal.

Ebben az időszakban a világbajnoki ezüstérmes horvát Marin Jelinic remekelt a honfitársai ellen. Csapata Tobias Thulin kulcsfontosságú védésével, és az 56. percben szerzett két találattal eldöntötte a találkozót, amit a vártnál nehezebben nyert meg. A Szeged csupán tíz lövést rontott az egész mérkőzésen.

Mario Sostaric kilenc, Marin Jelinic hat, Jérémy Toto négy góllal, Mikler Roland kettő, Tobias Thulin nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Ihar Bjaljauszki hét, Filip Glavas hat alkalommal talált be, Haris Suljevic hét védéssel zárt.

A két csapat 24. egymás elleni BL-meccsén hét zágrábi siker és három döntetlen mellett 14. alkalommal nyert a Szeged. Az öt győzelemmel és négy vereséggel álló csongrádiak egy hét múlva a BL-címvédő német SC Magdeburg vendégei lesznek.

Eredmény, csoportkör, 9. forduló, B csoport: OTP Bank-Pick Szeged - PPD Zagreb (horvát) 32-26 (16-16)

lövések/gólok: 42/32, illetve 42/26 gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4 kiállítások: 6, illetve 14 perc

A Veszprém négy góllal kikapott Berlinben

Budapest/Berlin, 2025. november 27., csütörtök (MTI) - A Veszprém 38-34-re kikapott a Füchse Berlin otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában, csütörtökön.

A hazaiak keretéből Dejan Milosavljev, Nils Lichtlein, Fabian Wiede, Leo Prantner és Lukas Herburger, a vendégektől viszont csak Bjarki Már Elísson hiányzott.

Jól kezdett és 4-2-re ellépett a lendületesen játszó Veszprém, a 13. percben egyenlített a német bajnoki címvédő, majd mindkét oldalon kapust cseréltek az edzők. A Füchse nyitottabb védekezésre váltott, erre a vendégcsapat létszámfölényes támadásokkal reagált. A bakonyiak 3-0-s sorozatára a fővárosiak egy 4-1-es szériával feleltek, mert a cserék után visszaesett a vendégek játéka.

Az első félidőben a Füchsének néggyel több kapura lövése volt, de csak egy góllal vezetett a szünetben.

Egy 4-1-es sorozat végén a magyar bajnoki címvédő 27-25-ös előnyben volt a 44. percben, utána viszont romlott a támadásainak hatékonysága, ezt a pontosabban játszó hazaiak kihasználták és öt perccel a vége előtt már 34-30 volt a javukra. A hátralévő időben a berliniek magabiztosan őrizték előnyüket, és hiányzóik ellenére megérdemelt győzelmet arattak, taktikus játékkal.

A vendégeknél Hugo Descat nyolc, Nedim Remili hat góllal, Mikael Appelgren három, Rodrigo Corrales nyolc védéssel zárt. A túloldalon Lasse Anderson tíz, Tim Freihofer nyolc, Tobias Grondahl hét, Mathias Gidsel hat alkalommal talált be, Lasse Ludwignak hét védése volt.

A két csapat hetedik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és két veszprémi siker mellett negyedszer nyert a Füchse.

Az egyaránt öt győzelemmel és négy vereséggel álló magyar csapatok közül a bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP-t fogadják, a Szeged pedig ugyanazon a napon a BL-címvédő német SC Magdeburg vendége lesz.