Szoboszlai még egyenlített, de a Liverpool megint nagyon kikapott

Perisic korai góljára még Szoboszlai válaszolt, de ezután már semmi sem jött össze a hazaiaknak. A PSV a második félidőben háromszor is betalált, a Liverpool zsinórban másodszor veszített el tétmérkőzést hazai pályán háromgólos különbséggel, ez utoljára 1953-ban fordult elő. Gödörben van Arne Slot csapata.

A magyar válogatott csapatkapitánya mellett Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Vörösöknél, akik azonban hat perc után hátrányba kerültek a horvát Ivan Perisic büntetőjével. Ezt követően a holland együttes végig alárendelt szerepben futballozott a szünetig, így nem volt váratlan az angolok egyenlítése, Szoboszlai egy kipattanót lőtt 11 méterről a kapuba. Ez a találat ráadásul hatalmas mérföldkő a Liverpool történetében, ugyanis ez volt a klub 500. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban.

A második játékrészben sokkal kiegyenlítettebb küzdelem zajlott a pályán, de megint a befejezéseknél sokkal pontosabb PSV került előnybe, bő negyedórával a vége előtt pedig már 3-1-re vezetett. Innen már nem tudott visszakapaszkodni az angol bajnok, sőt a hosszabbításban még súlyosabbá vált a kudarca. A hazaiak mindkét magyar játékosa végigjátszotta a találkozót. A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.

BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–PSV EINDHOVEN (holland) 1–4 (1–1)

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Diego Sánchez Rojo) – spanyolok

LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté (Chiesa, 76.), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (Isak, 61.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot

PSV: Kovár – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man (Bajraktarevic, 89.), G. Til (Pepi, 70.), Perisic (Driouech, 70.). Vezetőedző: Peter Bosz

Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), G. Til (56.), Driouech (73., 90+1.)