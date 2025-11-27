Öt perc alatt lőtt hármat az Atalanta, a hajrában harcolta ki a győzelmet az Atletico

Az ötödik fordulót követően már csak egyetlen százszázalékos klub maradt, ugyanis a két hibátlan gárda rangadóján az Arsenal 3-1-re verte a Bayern Münchent Londonban, míg az idén döntős Internazionale négy sikert követően hosszabbításban kapott góllal 2-1-re kikapott az Atlético Madrid vendégeként.

A címvédő Paris Saint-Germain viszont be tudta gyűjteni a három pontot, mert bár kétszer is hátrányban volt, végül hazai pályán - többek között a portugál Vitinha mesterhármasával - 5-3-ra felülmúlta az angol Tottenham Hotspurt.

A nap legjobb teljesítményét Kylian Mbappé nyújtotta, ugyanis a Real Madrid francia világbajnok csatára négyszer volt eredményes, vezérletével pedig a királyi gárda 4-3-ra győzött a görög Olimpiakosz otthonában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló: Paris Saint-Germain (francia) - Tottenham Hotspur (angol) 5-3 (1-1), gól: Vitinha (45., 53., 76., utóbbit 11-esből), Ruiz (59.), Pacho (65.), illetve Richarlison (35.), Kolo Muani (50., 72.) piros lap: Hernandez (93., Paris Saint-Germain)

Liverpool (angol)-PSV Eindhoven (holland) 1-4 (1-1), gól: Szoboszlai (16.), illetve Perisic (6., 11-esből), Til (56.), Driouech (73., 91.)

Arsenal (angol)-Bayern München (német) 3-1 (1-1), gól: Timber (22.), Madueke (69.), Martinelli (76.), illetve Karl (32.)

Atlético Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-1 (1-0), gól: Alvarez (9.), Gimenez (93.), illetve Zielinski (54.)

Eintracht Frankfurt (német)-Atalanta (olasz) 0-3 (0-0), gól: Lookman (60.), Ederson (62.), De Ketelaere (65.)

Sporting Lisboa (portugál)-Club Brugge (belga) 3-0 (2-0), gól: Quenda (24.), Suarez (31.), Trincao (70.)

Olimpiakosz (görög)-Real Madrid (spanyol) 3-4 (1-3), gól: Chiquinho (8.), Taremi (52.), el-Kaabi (81.), illetve Mbappé (22., 24., 29., 60.)

Korábban: FC Köbenhavn (dán)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0), gól: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)

Pafosz (ciprusi)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-2), gól: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.