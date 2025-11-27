Adrian Newey lesz az Aston Martin csapatfőnöke

Az istálló szerdán jelentette be, hogy a jelenlegi első ember, Andy Cowell stratégiai vezetőként folytatja munkáját, és szorosan együttműködik majd a motorbeszállító Hondával.

Az Aston Martin közleménye szerint Cowell és Newey együtt állapodtak meg abban, hogy megosztják feladataikat, hogy az egyes erősségeikre és szakértelmükre koncentrálhassanak, biztosítva ezzel a szervezeti hatékonyságot. Newey a csapatfőnöki munka mellett a műszaki munkálatokat is felügyeli majd.

A világ egyik legjobb autótervezőjének tartott 66 esztendős Newey 19 év után hagyta el a Red Bull istállóját és márciusban állt munkába az Aston Martinnál.