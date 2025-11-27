2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Adrian Newey lesz az Aston Martin csapatfőnöke

Andy Cowell stratégiai vezetőként folytatja munkáját

MH/ MTI
 2025. november 27. csütörtök. 1:19
Megosztás

A következő szezontól Adrian Newey lesz a Forma-1-es világbajnokságban szereplő Aston Martin csapatfőnöke.

Adrian Newey lesz az Aston Martin csapatfőnöke
Adrian Newey
Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

Az istálló szerdán jelentette be, hogy a jelenlegi első ember, Andy Cowell stratégiai vezetőként folytatja munkáját, és szorosan együttműködik majd a motorbeszállító Hondával.

Az Aston Martin közleménye szerint Cowell és Newey együtt állapodtak meg abban, hogy megosztják feladataikat, hogy az egyes erősségeikre és szakértelmükre koncentrálhassanak, biztosítva ezzel a szervezeti hatékonyságot. Newey a csapatfőnöki munka mellett a műszaki munkálatokat is felügyeli majd.

A világ egyik legjobb autótervezőjének tartott 66 esztendős Newey 19 év után hagyta el a Red Bull istállóját és márciusban állt munkába az Aston Martinnál.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink