Jól hajráztak a kazahok, de a Dániában maradt mindhárom pont

Az FC Köbenhavn 3-2-re nyert a vendég Kairat Almati ellen, amivel a dánok megszerezték első sikerüket, a kazahok pedig továbbra is nyeretlenek.

A másik kora esti BL-meccsen a francia AS Monaco hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a Pafosz vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában.

A ciprusi együttes első egyenlítő gólját a korábbi brazil válogatott védő, David Luiz szerezte, aki 38 évesen és 218 naposan minden idők második legidősebb gólszerzője lett a legrangosabb európai kupasorozatban. A rekordot a portugál Pepe tartja 2023 óta, amikor 40 évesen és 290 naposan volt eredményes.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló: FC Köbenhavn (dán)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0),gól: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)

Pafosz (ciprusi)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-2),gól: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)

A program 21 órakor folytatódik, ekkor Paris Saint-Germain (francia) - Tottenham Hotspur (angol), Liverpool (angol)-PSV Eindhoven (holland), Arsenal (angol)-Bayern München (német), Atlético Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz), Eintracht Frankfurt (német)-Atalanta (olasz), Sporting Lisboa (portugál)-Club Brugge (belga) és Olimpiakosz (görög)-Real Madrid (spanyol) meccseket rendeznek.