Gémes Levente már biztosan érmes az U23-as ökölvívó-Eb-n

Hét magyar lépett ringbe kedden a budapesti U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon, közülük négyen győztesen hagyták el a szorítót, ráadásul Gémes Levente sikerével már biztosan éremmel zárja a kontinensviadalt.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a nőknél az 54 kilogrammos Horváth Laura, valamint az 57 kilóban szereplő Dobos Rebeka győzött. Előbbi spanyol, utóbbi pedig román riválist győzött le a nyolcaddöntőben úgy, hogy egyaránt kiválóan bokszoltak.

A férfiaknál a nagyközépsúlyú (75 kg) Gémes Levente hétfőn szoros meccsen verte albán ellenfelét, a keddi negyeddöntőben pedig a török Alperen Terzivel vívott nagy csatát, amelynek végén megosztott pontozással győzött. A magyar bokszoló sikerét az első menetben alapozta meg, amelyben számoltatott riválisára. A folytatásban kevés tiszta ütést láthattak a nézők, s a meccs végén az ötből négy pontozó látta jobbnak a hazai sportolót.

A Gémeshez hasonlóan szegedi Király Balázs (80 kg) első meccsén lett öklözőt múlt felül, kedden pedig kiélezett küzdelmet vívott a lengyel Michal Pierzchalával, akit végül 3-2-es megosztott pontozással győzött le és a nyolc közé jutott.

A nap másik három magyarja közül Horváth Laura testvére, Horváth Kármen (51 kg) olasz ellenféllel szemben veszített 3-2-re, míg Hippeller Panna (60 kg) cseh, a szupernehézsúlyú (+90 kg) Szabó Bence pedig angol ökölvívótól kapott ki egyhangú pontozással.