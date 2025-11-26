Csányi Sándor: Amíg én elnök vagyok, semmilyen liga nem lesz

"Mivel a válogatott a minimális célt, a világbajnoki pótselejtező elérését nem teljesítette, így joggal merült fel a kérdés, hogy marad, vagy nem marad. Rossi 82 mérkőzésen vezette egyhuzamban a nemzeti csapatot, ami a legnagyobb szám a válogatott élén, mivel Baróti Lajos két időszakban irányított összesen ennél több meccsen. Ezalatt sok sikert ért el, kétszer kijutott a válogatott az Európa-bajnokságra, a Nemzetek Ligájában pedig feljutott az A divízióban, majd egyszer ott is tartotta a csapatot. Éppen ezért bízunk benne, az elnökség egyhangú volt" - mondta az M4 Sportnak adott interjúban a MLSZ elsőszámú vezetője, aki hozzátette, az olasz szakemberre a szakmai bizottság előtt egy újabb beszámoló vár.

Csányi mint mondta, bízik benne, hogy "nem kigyógyíthatatlan nagy csapás" a mostani selejtezős szereplés annak ellenére sem, hogy a magyarok a hat meccsből "háromszor vesztették el a pótselejtező lehetőségét" az utolsó tíz percben kapott gólokkal. Szerinte Rossi "meg fogja oldani a helyzetet". A sportvezető arról is beszélt, hogy érzelmileg nagyon megviselte az írek elleni kudarc, talán ő maga volt az egyik legcsalódottabb, mert "ez lett volna a korona" a 15 éve tartó elnöki időszakának. A magyarok a mostani vb-selejtezők során végig versenyben voltak a továbbjutásért, végül Portugália és Írország mögött harmadikok lettek a négyesben, mivel az utolsó fordulóban az írektől 3-2-re kikaptak a 96. percben kapott góllal. Az első hely vb-részvételt ért volna, a második pedig pótselejtezőt.

"Van egy célom, kijutni a világbajnokságra. Egy világbajnoki selejtezősorozatot szeretnék megvárni, ezt a sanszot megadom magamnak, hogy kijussunk" - szögezte le Csányi Sándor, utalva arra, hogy nem fordult meg a fejében, hogy távozzon posztjáról.

Az MLSZ elnöke arról is beszélt, hogy valami elromlott a szövetség és a szurkolók között, amit helyre szeretnének hozni. Elismerte, a drukkerek már korábban kezdeményezték, hogy üljenek le és folytassanak párbeszédet, ettől nem az MLSZ, hanem ő maga zárkózott el, mert várt egy bocsánatkérést, amiért egy szidalmazó rigmusba az édesanyja is bekerült.

"Most úgy látom, ez nem lehet akadálya annak, hogy megkezdődjön egy párbeszéd, mert senkinek sem érdeke, tartósan fenntartani ezt az állapotot. Ezért felhatalmaztuk Vági Márton főtitkárt és Lőw Zsolt alelnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a szurkolókkal, és mérjék fel az igényeket, mit lehet teljesíteni és egyezzenek meg" - fogalmazott Csányi Sándor, aki azt viszont hangsúlyozta, hogy a pirotechnika használatában, melyet nemcsak a nemzetközi és az európai szövetség, hanem kormányrendelet is tilt, illetve a rasszizmus kérdésében nem tud rugalmas lenni a szövetség.

Csányi az elmúlt időszakban felvetődött ligaalakítás kérdéséről is szólt. Kifejtette, ez nem szolgálná a magyar futball érdekét és felhívta arra a figyelmet, hogy 1998 és 2004 között erre már volt példa, ami óriási pénzügyi zavart okozott, mellyel még az ő vezetése alatt is birkóztak 2010-től.

"Amíg én elnök vagyok, semmilyen liga nem lesz. Ez a három közül az egyik feltételem volt a 2010-es megválasztásomkor is" - jelentette ki Csányi.

A sportvezető elárulta, nem értett egyet, hogy a kiemelt akadémiák a sportállamtitkárság alá kerültek, de hozzátette, mostanra - a korábbi válogatott csapatkapitány, Szalai Ádám kinevezésével - az MLSZ és a sportállamtitkárság között jó együttműködés alakult ki, melynek köszönhetően néhány éven, akár egy-kettőn belül lehet látható eredménye lesz a megújult munkának.

Csányi Sándor kiemelte, az MLSZ magyar- és fiatalszabálya a 2026/27-es idényben lép életbe, de nem lesz kötelező, csak ha egy élvonalbeli csapatban öt magyar, köztük egy fiatal szerepel, akkor plusz pénzhez jut, azaz "a szövetség nem büntet, hanem ösztönöz". Megjegyezte, egy dologban változtatni szeretne, mégpedig abban, hogy nem minden meccsen kell ennek a szabálynak megfelelni, hanem egy időszak végén a percszámnak kell majd meglennie úgy, mintha egy játékos végig a pályán lett volna. Ez szerinte nagyobb rugalmasságot ad majd az edzőknek.