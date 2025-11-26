Az osztrákok legyőzésével továbbjutó helyen a magyar női csapat

A Lahtiban zajló kontinensviadalon a Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta együttes nagyon fordulatos meccset vívott a közvetlen riválisnak számító osztrákokkal. A magyarok 5-2-re elhúztak a meccs feléig, de az ellenfél egyetlen end alatt egyenlített. A folytatásban a magyar válogatott újra elhúzott, ezúttal 9-5-re, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a sikert, azaz a hetedik meccsén a negyedik győzelmét aratta.

A nőknél tíz csapat alkotja a B divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök pedig feljutnak az A divízióba. A mostani sikerével a magyar együttes éppen a legyőzött Ausztriát megelőzve - a hollandokkal holtversenyben - feljött a harmadik helyre. A magyarok csütörtökön a szlovákokkal, pénteken pedig a lengyelekkel találkoznak.

A Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású férficsapat 19 órától a spanyolok elleni mérkőzéssel folytatja a szereplését. A két nyolcas csoportból az elsők közvetlenül az elődöntőbe kerülnek, a második és a harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak egymással. Az A divízióba mindkét nemnél az első kettő kerül majd fel.

Eredmények, B divízió, csoportkör:

nők: Magyarország-Ausztria 10-7

korábban: Lettország-Magyarország 12-7

férfiak: Belgium-Magyarország 9-2

később: Magyarország-Spanyolország 19.00